У двір до волинян зненацька прийшло 7 лебедів
Сьогодні, 16:27
В один з дворів села Пірванче Горохівського району, де саме поралася Мирослава Демчук, зайшли лебідь із лебедихою, а за ними п’ятеро лебедят.
"Білокриле сімейство мешкає поблизу водойми, з якою через берег межує обійстя пані Мирослави. Чому вирішило навідатися до неї? Може, хотіло познайомитися ? Чи пересвідчитися, що має хорошу сусідку?" - пише Волинь-нова.
Гості не залишилися непоміченими не тільки господинею. Побачивши їх, у двір прибігли сусідські дівчатка.
"Розумниці миттю запропонували жінці свою допомогу: котрась насипала птахам пшенички, інші налили у миску водички, а потому разом із пані Мирославою стали на відстані спостерігати за вродливим товариством, яке безтурботно вмостилося на домашньому моріжку, наче зібралося на ньому оселитися", - пише газета.
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"Білокриле сімейство мешкає поблизу водойми, з якою через берег межує обійстя пані Мирослави. Чому вирішило навідатися до неї? Може, хотіло познайомитися ? Чи пересвідчитися, що має хорошу сусідку?" - пише Волинь-нова.
Гості не залишилися непоміченими не тільки господинею. Побачивши їх, у двір прибігли сусідські дівчатка.
"Розумниці миттю запропонували жінці свою допомогу: котрась насипала птахам пшенички, інші налили у миску водички, а потому разом із пані Мирославою стали на відстані спостерігати за вродливим товариством, яке безтурботно вмостилося на домашньому моріжку, наче зібралося на ньому оселитися", - пише газета.
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