У двір до волинян зненацька прийшло 7 лебедів





"Білокриле сімейство мешкає поблизу водойми, з якою через берег межує обійстя пані Мирослави. Чому вирішило навідатися до неї? Може, хотіло познайомитися ? Чи пересвідчитися, що має хорошу сусідку?" - пише



Гості не залишилися непоміченими не тільки господинею. Побачивши їх, у двір прибігли сусідські дівчатка.



"Розумниці миттю запропонували жінці свою допомогу: котрась насипала птахам пшенички, інші налили у миску водички, а потому разом із пані Мирославою стали на відстані спостерігати за вродливим товариством, яке безтурботно вмостилося на домашньому моріжку, наче зібралося на ньому оселитися", - пише газета.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В один з дворів села Пірванче Горохівського району, де саме поралася Мирослава Демчук, зайшли лебідь із лебедихою, а за ними п’ятеро лебедят."Білокриле сімейство мешкає поблизу водойми, з якою через берег межує обійстя пані Мирослави. Чому вирішило навідатися до неї? Може, хотіло познайомитися ? Чи пересвідчитися, що має хорошу сусідку?" - пише Волинь-нова Гості не залишилися непоміченими не тільки господинею. Побачивши їх, у двір прибігли сусідські дівчатка."Розумниці миттю запропонували жінці свою допомогу: котрась насипала птахам пшенички, інші налили у миску водички, а потому разом із пані Мирославою стали на відстані спостерігати за вродливим товариством, яке безтурботно вмостилося на домашньому моріжку, наче зібралося на ньому оселитися", - пише газета.

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