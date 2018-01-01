«Він мав захист», – омбудсмен про директора волинського притулку, де били дітей

Омбудсмензаявила, що були неодноразові спроби звільнити директора рожищенського притулку для дітейПро це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, про«Завідуючий закладом, в якому працює і його брат (який саме і був черговим по режиму, педагог), працює від 2013 року. І саме у 2013 році розпочалися такі випадки, що сім хлопчиків зникло. Саме з цього притулку», - зазначила Людмила Денісова.«Прокуратура робила якісь заходи, і ми з'ясовуємо, як було завершене це дослідження, але ми знаємо те, що, коли прокуратура зверталася до обласної держадміністрації, то цей чоловік завжди мав захист. Від політики, від чиновників. І він залишався на посаді», - розповіла омбудсмен.Вона нагадала про випадок, коли зник хлопчик, а директор оголосив у розшук через два місяці після зникнення.Нагадаємо, Людмила Денісова