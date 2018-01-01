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«Він мав захист», – омбудсмен про директора волинського притулку, де били дітей

«Він мав захист», – омбудсмен про директора волинського притулку, де били дітей
Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що були неодноразові спроби звільнити директора рожищенського притулку для дітей Леоніда Мартинюка.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 серпня.

«Завідуючий закладом, в якому працює і його брат (який саме і був черговим по режиму, педагог), працює від 2013 року. І саме у 2013 році розпочалися такі випадки, що сім хлопчиків зникло. Саме з цього притулку», - зазначила Людмила Денісова.

«Прокуратура робила якісь заходи, і ми з'ясовуємо, як було завершене це дослідження, але ми знаємо те, що, коли прокуратура зверталася до обласної держадміністрації, то цей чоловік завжди мав захист. Від політики, від чиновників. І він залишався на посаді», - розповіла омбудсмен.

Вона нагадала про випадок, коли зник хлопчик, а директор оголосив у розшук через два місяці після зникнення.

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Нагадаємо, Людмила Денісова показала фотографії побоїв дітей.


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Теги: побиття, дитина, Рожище, скандал, домагання, Волинь, Денісова
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