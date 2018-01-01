«Він мав захист», – омбудсмен про директора волинського притулку, де били дітей
Сьогодні, 16:45
Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що були неодноразові спроби звільнити директора рожищенського притулку для дітей Леоніда Мартинюка.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 серпня.
«Завідуючий закладом, в якому працює і його брат (який саме і був черговим по режиму, педагог), працює від 2013 року. І саме у 2013 році розпочалися такі випадки, що сім хлопчиків зникло. Саме з цього притулку», - зазначила Людмила Денісова.
«Прокуратура робила якісь заходи, і ми з'ясовуємо, як було завершене це дослідження, але ми знаємо те, що, коли прокуратура зверталася до обласної держадміністрації, то цей чоловік завжди мав захист. Від політики, від чиновників. І він залишався на посаді», - розповіла омбудсмен.
Вона нагадала про випадок, коли зник хлопчик, а директор оголосив у розшук через два місяці після зникнення.
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Нагадаємо, Людмила Денісова показала фотографії побоїв дітей.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 серпня.
«Завідуючий закладом, в якому працює і його брат (який саме і був черговим по режиму, педагог), працює від 2013 року. І саме у 2013 році розпочалися такі випадки, що сім хлопчиків зникло. Саме з цього притулку», - зазначила Людмила Денісова.
«Прокуратура робила якісь заходи, і ми з'ясовуємо, як було завершене це дослідження, але ми знаємо те, що, коли прокуратура зверталася до обласної держадміністрації, то цей чоловік завжди мав захист. Від політики, від чиновників. І він залишався на посаді», - розповіла омбудсмен.
Вона нагадала про випадок, коли зник хлопчик, а директор оголосив у розшук через два місяці після зникнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Нагадаємо, Людмила Денісова показала фотографії побоїв дітей.
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