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Луцьких маршрутників просять карати за вимкнення GPS

Луцьких маршрутників просять карати за вимкнення GPS
У Луцьку просять, аби місцеві водії, які вимикають систему відстеження GPS, несли відповідальність за це.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Микола Цимбалюк.

Він просить розглянути можливість та прописати в договорі з перевізниками пункт про відповідальність за відключення GPS відстеження маршрутних таксі в межах міста.

"Дуже раділи коли була створена функція відстеження маршрутів, і дуже розчарувались коли з плином часу все більше і більше то стає не можливим", - йдеться у тексті петиції.

Підписати петицію можна ТУТ.

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Теги: петиція, транспорт, маршрутки
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