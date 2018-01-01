Луцьких маршрутників просять карати за вимкнення GPS





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Микола Цимбалюк.



Він просить розглянути можливість та прописати в договорі з перевізниками пункт про відповідальність за відключення GPS відстеження маршрутних таксі в межах міста.



"Дуже раділи коли була створена функція відстеження маршрутів, і дуже розчарувались коли з плином часу все більше і більше то стає не можливим", - йдеться у тексті петиції.



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