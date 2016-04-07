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Лучани просять встановити світлофор між ЦУМом та готелем «Україна»

Лучани просять встановити світлофор між ЦУМом та готелем «Україна»
У Луцьку просять встановити пішохідний світлофор на перехресті вулиць Волі, Винниченка та Словацького.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Пішоходи безконтрольно переходять дорогу на пішохідному переході між ЦУМом та готелем "Україна". Через це часто створюються затори і аварійні ситуації. Регульований пішохідний перехід частково вирішить проблему", – пише автор ініціативи Мельничук Павло Володимирович.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1139

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Теги: петиція, лучани, світлофор
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Коментарі 2
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Лишня трата грошей, не потрібен там світлофор
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А давайте будем ставити світлофори на кожному пішоходному переході. Хоча краще більше переходів і одразу ж зупинку в теж місце і парковку з паркоматом й як жеж без маф
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