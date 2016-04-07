Лучани просять встановити світлофор між ЦУМом та готелем «Україна»
Сьогодні, 16:58
У Луцьку просять встановити пішохідний світлофор на перехресті вулиць Волі, Винниченка та Словацького.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Пішоходи безконтрольно переходять дорогу на пішохідному переході між ЦУМом та готелем "Україна". Через це часто створюються затори і аварійні ситуації. Регульований пішохідний перехід частково вирішить проблему", – пише автор ініціативи Мельничук Павло Володимирович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1139
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Пішоходи безконтрольно переходять дорогу на пішохідному переході між ЦУМом та готелем "Україна". Через це часто створюються затори і аварійні ситуації. Регульований пішохідний перехід частково вирішить проблему", – пише автор ініціативи Мельничук Павло Володимирович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1139
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Лишня трата грошей, не потрібен там світлофор
А давайте будем ставити світлофори на кожному пішоходному переході. Хоча краще більше переходів і одразу ж зупинку в теж місце і парковку з паркоматом й як жеж без маф
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