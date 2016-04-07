Лучани просять встановити світлофор між ЦУМом та готелем «Україна»





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Пішоходи безконтрольно переходять дорогу на пішохідному переході між ЦУМом та готелем "Україна". Через це часто створюються затори і аварійні ситуації. Регульований пішохідний перехід частково вирішить проблему", – пише автор ініціативи Мельничук Павло Володимирович.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять встановити пішохідний світлофор на перехресті вулиць Волі, Винниченка та Словацького.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."Пішоходи безконтрольно переходять дорогу на пішохідному переході між ЦУМом та готелем "Україна". Через це часто створюються затори і аварійні ситуації. Регульований пішохідний перехід частково вирішить проблему", – пише автор ініціативиПідтримати ініціативу лучанина можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1139

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