Подряпини, головний біль та перегрів на сонці: на що скаржаться «бандерштатівці»
Сьогодні, 17:03
На фестивалі «Бандерштат» чергують медики та волонтери. Вони розповіли, що за день «полікували» декілька десятків відвідувачів дійства.
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«Бандерштатівці» зарталися в медпункт фестивалю з подряпинами, головним болем, алергією, порізами.
Однак найбільше відвідувачі фестивалю нарікають на палюче сонце і відсутність затінку. За день із перегрівом звернулося понад 20 «бандерштатівців». Фестивальники також потерпають від сонячних опіків.
Нагадаємо, у Луцьку стартував «Бандерштат 2018».
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ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
«Бандерштатівці» зарталися в медпункт фестивалю з подряпинами, головним болем, алергією, порізами.
Однак найбільше відвідувачі фестивалю нарікають на палюче сонце і відсутність затінку. За день із перегрівом звернулося понад 20 «бандерштатівців». Фестивальники також потерпають від сонячних опіків.
Нагадаємо, у Луцьку стартував «Бандерштат 2018».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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