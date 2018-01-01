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Подряпини, головний біль та перегрів на сонці: на що скаржаться «бандерштатівці»

Подряпини, головний біль та перегрів на сонці: на що скаржаться «бандерштатівці»
На фестивалі «Бандерштат» чергують медики та волонтери. Вони розповіли, що за день «полікували» декілька десятків відвідувачів дійства.

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«Бандерштатівці» зарталися в медпункт фестивалю з подряпинами, головним болем, алергією, порізами.

Однак найбільше відвідувачі фестивалю нарікають на палюче сонце і відсутність затінку. За день із перегрівом звернулося понад 20 «бандерштатівців». Фестивальники також потерпають від сонячних опіків.

Нагадаємо, у Луцьку стартував «Бандерштат 2018».

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Теги: Бандерштат, травми, скарги, відпочинок, фестиваль
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