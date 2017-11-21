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На Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми

На Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми
У Ніжинському районі Чернігівської області, перекинувся автобус, в салоні якого були діти, є постраждалі.

Про це повідомив представник Нацполіції у Чернігівській області Сергій Бриль, - передає Сьогодні з посиланням на місцеве видання "Новий Чернігів".

За інформацією видання, в автобусі на змагання до Києва їхала група веслярів і їх батьки. Аварія сталася біля села Мала Кошелівка близько 11 години.

В результаті ДТП постраждали вісім чоловік: чотири дитини і четверо дорослих. Троє пасажирів автобуса в тяжкому стані перебувають у реанімації, серед них – одна дитина. Зараз інформація про потерпілих уточнюється.

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Теги: Чернігівщина, аварія
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