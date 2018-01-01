У Луцьку просять встановити термінали для оплати проїзду в маршрутках





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Пропоную встановити термінали по безготівковому розрахунку за проїзд в маршутках. На мою думку це трохи детінізує справжній прибуток власників маршрутів, що в свою чергу може їх спонукати до покращення умов в самих транспортних засобах. Для пересічних пасажирів - це також буде корисним, адже не треба буде шукати дрібні гроші для оплати і не треба турбуватись, що з крупної купюри до них може "не дійти" решта", - пише автор ініціативи Хімічук Ірина Георгіївна.



Також автор наголошує, що не пропонує відміняти діючу готівкову оплату проїзду, а просить додатково встановити термінали по безконтактній оплаті.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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