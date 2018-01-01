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Дружина мера Львова захоплена луцьким закладом

Дружина мера Львова захоплена луцьким закладом
Дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова розповіла, що під час свого першого візиту до Луцька побувала у закладі «BAR 11» і кафе її вразило.

Про це вона розповіла 3 серпня.

Жінка разом із чоловіком та двома синами приїхали до Луцька, де мер Львова проведе гутірку на фестивалі «Бандерштат». Тож, оглядаючи місто, жінка із синами завітали до закладу.

«Ми спочатку зайшли в кав’ярню 11. Мені дуже сподобалося. Було навіть надзвичайно тепло, бо це такий стиль, вільний, сучасний – якось, навіть, напевне несподівано», - зауважила жінка.

За її словами, вона не очікувала побачити такого «сміливого» закладу.

«Я вражена насправді навіть не архітектурою і дизайном, а що тут люди зробили, не побоялися. Може, у мене був стереотип консервативності Волині – а тут дуже класно зроблено, свобідно», - підсумувала Кіт-Садова.


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Теги: Луцьк, Катерина Кіт-Садова, кафе
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