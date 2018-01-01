Дружина мера Львова захоплена луцьким закладом
Сьогодні, 18:34
Дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова розповіла, що під час свого першого візиту до Луцька побувала у закладі «BAR 11» і кафе її вразило.
Про це вона розповіла 3 серпня.
Жінка разом із чоловіком та двома синами приїхали до Луцька, де мер Львова проведе гутірку на фестивалі «Бандерштат». Тож, оглядаючи місто, жінка із синами завітали до закладу.
«Ми спочатку зайшли в кав’ярню 11. Мені дуже сподобалося. Було навіть надзвичайно тепло, бо це такий стиль, вільний, сучасний – якось, навіть, напевне несподівано», - зауважила жінка.
За її словами, вона не очікувала побачити такого «сміливого» закладу.
«Я вражена насправді навіть не архітектурою і дизайном, а що тут люди зробили, не побоялися. Може, у мене був стереотип консервативності Волині – а тут дуже класно зроблено, свобідно», - підсумувала Кіт-Садова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона розповіла 3 серпня.
Жінка разом із чоловіком та двома синами приїхали до Луцька, де мер Львова проведе гутірку на фестивалі «Бандерштат». Тож, оглядаючи місто, жінка із синами завітали до закладу.
«Ми спочатку зайшли в кав’ярню 11. Мені дуже сподобалося. Було навіть надзвичайно тепло, бо це такий стиль, вільний, сучасний – якось, навіть, напевне несподівано», - зауважила жінка.
За її словами, вона не очікувала побачити такого «сміливого» закладу.
«Я вражена насправді навіть не архітектурою і дизайном, а що тут люди зробили, не побоялися. Може, у мене був стереотип консервативності Волині – а тут дуже класно зроблено, свобідно», - підсумувала Кіт-Садова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
Сьогодні, 18:50
У Київраді презентували проект лучанина
Сьогодні, 18:42
Дружина мера Львова захоплена луцьким закладом
Сьогодні, 18:34
У Росії випустили українського політв'язня
Сьогодні, 18:18