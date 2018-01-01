Люди мають не лише споживати, а й творити, - дружина Садового у Луцьку про туристичний потенціал
Сьогодні, 19:42
Щоб стати туристичною перлиною, місто не обов’язково має мати безліч архітектурних пам’яток – найважливіше, аби були цікаві люди, готові втілювати нові проекти. Водночас, вічно «виїжджати» на архітектурній спадщині не вдасться – треба вже нині творити майбутнє.
Про це розповіла дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова у Луцьку 3 серпня.
«У Європі та світі є архітектура ще й не така, як ми маємо. Але є поняття актуальності сьогодення. Зараз ми ще «виїжджаємо» на нашій давнині. Та тоді виходить, що ми тільки споживаємо, а має бути логічний ланцюжок: ми отримали те, що нам дали, але мусимо робити ще щось і для наступних поколінь. Таке життя. А якщо ми будемо тішитися тільки історичними пам’ятками, то ми будемо просто вичерпувати все що в нас є, а майбутнім поколінням нічого не залишиться», - вважає жінка.
Тому, на її думку, важливо вчитися самим створити пам’ятки для майбутнього.
На думку Кіт-Садової, не обов’язково йдеться про архітектурні творіння. Як приклад вона навела фестиваль «Бандерштат», адже це подія, на яку приїжджають. За її словами, вона з нетерпінням хоче пізнати суть фесту, адже місто – це перш за все люди.
«Замок - це пам’ятка того, як місто любили колись, а мені цікаво знати, як його люблять тепер… Найважливіше те, чому люди приїжджають на цей фестиваль - це цінність людини. Туди приїжджають люди, які тим живуть і відносно того будують свою систему координат. Вони живуть щиро, бо якби це було не так, то за 12 років в наших умовах на той фестиваль би махнули рукою», - впевнена Садова.
Тому такі події – один із доказів того, що зараз формується авангард активних людей, який буде вести суспільство вперед.
Якби у жінки була можливість провести власну гутірку на фестивалі, то, зазнається вона, їй цікаво було б просто сісти із усіма у коло та спілкуватися.
«Мене найбільше цікавлять стосунки між людьми на духовному рівні – які тепер цінності важливі, якими ми маємо бути і що нам має бути важливо у цьому житті», - розповіла жінка. Їй цікаво було, аби кожен мав можливість щось сказати у невимушеній атмосфері. Кіт-Садова пригадала, що недавно вела гутірку для пластунів, які приїхали у табір на Волині.
«Я там розповідала про людей з особливими потребами і розмовою неповносправністю. У нас у Львові є реабілітаційний центр «Джерело», я належу до їхніх друзів, вони займаються з дітьми і молоддю з особливими потребами. Є різні організації, які працюють із людьми, які є розумово неповносправними. Мені було б цікаво дізнатися, чи є таке щось у Луцьку», - розповіла жінка та пожартувала, що про дороги говорити їй би точно було не цікаво. Тому інклюзія - це ще одне питання, яке було б цікаво обговорити. Люди з дитинства мають вчитися сприймати інших, бо радянська влада знищила основи традиційного виховання.
«Насаджували стандарти нездорової конкуренції – хто сильніший, той правий, хто при владі, тому все дозволено. Тепер нам треба згадувати те, що тече в нас в крові – як у нас любили одне одного приймати, терпіти, смирятися перед одне одним. По трошки цей процес піде», - впевнена Садова.
Натомість приємно, що тепер люди часто починають самі втілювати цікаві ініціативи. Тоді інші, дивлячись на них, беруться допомагати. Таким чином, ініціативність поширюється далі.
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Про це розповіла дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова у Луцьку 3 серпня.
«У Європі та світі є архітектура ще й не така, як ми маємо. Але є поняття актуальності сьогодення. Зараз ми ще «виїжджаємо» на нашій давнині. Та тоді виходить, що ми тільки споживаємо, а має бути логічний ланцюжок: ми отримали те, що нам дали, але мусимо робити ще щось і для наступних поколінь. Таке життя. А якщо ми будемо тішитися тільки історичними пам’ятками, то ми будемо просто вичерпувати все що в нас є, а майбутнім поколінням нічого не залишиться», - вважає жінка.
Тому, на її думку, важливо вчитися самим створити пам’ятки для майбутнього.
На думку Кіт-Садової, не обов’язково йдеться про архітектурні творіння. Як приклад вона навела фестиваль «Бандерштат», адже це подія, на яку приїжджають. За її словами, вона з нетерпінням хоче пізнати суть фесту, адже місто – це перш за все люди.
«Замок - це пам’ятка того, як місто любили колись, а мені цікаво знати, як його люблять тепер… Найважливіше те, чому люди приїжджають на цей фестиваль - це цінність людини. Туди приїжджають люди, які тим живуть і відносно того будують свою систему координат. Вони живуть щиро, бо якби це було не так, то за 12 років в наших умовах на той фестиваль би махнули рукою», - впевнена Садова.
Тому такі події – один із доказів того, що зараз формується авангард активних людей, який буде вести суспільство вперед.
Якби у жінки була можливість провести власну гутірку на фестивалі, то, зазнається вона, їй цікаво було б просто сісти із усіма у коло та спілкуватися.
«Мене найбільше цікавлять стосунки між людьми на духовному рівні – які тепер цінності важливі, якими ми маємо бути і що нам має бути важливо у цьому житті», - розповіла жінка. Їй цікаво було, аби кожен мав можливість щось сказати у невимушеній атмосфері. Кіт-Садова пригадала, що недавно вела гутірку для пластунів, які приїхали у табір на Волині.
«Я там розповідала про людей з особливими потребами і розмовою неповносправністю. У нас у Львові є реабілітаційний центр «Джерело», я належу до їхніх друзів, вони займаються з дітьми і молоддю з особливими потребами. Є різні організації, які працюють із людьми, які є розумово неповносправними. Мені було б цікаво дізнатися, чи є таке щось у Луцьку», - розповіла жінка та пожартувала, що про дороги говорити їй би точно було не цікаво. Тому інклюзія - це ще одне питання, яке було б цікаво обговорити. Люди з дитинства мають вчитися сприймати інших, бо радянська влада знищила основи традиційного виховання.
«Насаджували стандарти нездорової конкуренції – хто сильніший, той правий, хто при владі, тому все дозволено. Тепер нам треба згадувати те, що тече в нас в крові – як у нас любили одне одного приймати, терпіти, смирятися перед одне одним. По трошки цей процес піде», - впевнена Садова.
Натомість приємно, що тепер люди часто починають самі втілювати цікаві ініціативи. Тоді інші, дивлячись на них, беруться допомагати. Таким чином, ініціативність поширюється далі.
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