«Діти наших Героїв»: у «ПортСity» відбудеться з'їзд дітей волинських атовців
Сьогодні, 20:54
В рамках року соціальних ініціатив 4 серпня в ТРЦ ПортCity за підтримки волонтерського руху «Меценати для солдата» відбудеться з'їзд дітей волонтерів та вдів Волинської області та інших регіонів України.
Про це повідомляє прес-служба ТРЦ ПортCity.
В рамках з’їзду для дітей передбачена розважальна програма в закладах комплексу: боулінг клубі StrikeCity, дитячому розважальному центрі FigliMigli, на арені розваг GeneratorCity, показ фільму в кінотеатрі PremierCity, а також комплексний обід в ресторації «Брама».
Такі з'їзди для ТРЦ ПортCity вже стали традицією. Спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдата» комплекс має можливість долучитись до такої важливої справи, як підтримка сімей бійців які відстоюють наш мир та спокій.
Цю традицію обіцяють продовжити і в майбутньому, адже для ТРЦ це найцінніші і найулюбленіші гості.
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Про це повідомляє прес-служба ТРЦ ПортCity.
В рамках з’їзду для дітей передбачена розважальна програма в закладах комплексу: боулінг клубі StrikeCity, дитячому розважальному центрі FigliMigli, на арені розваг GeneratorCity, показ фільму в кінотеатрі PremierCity, а також комплексний обід в ресторації «Брама».
Такі з'їзди для ТРЦ ПортCity вже стали традицією. Спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдата» комплекс має можливість долучитись до такої важливої справи, як підтримка сімей бійців які відстоюють наш мир та спокій.
Цю традицію обіцяють продовжити і в майбутньому, адже для ТРЦ це найцінніші і найулюбленіші гості.
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