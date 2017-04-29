«Діти наших Героїв»: у «ПортСity» відбудеться з'їзд дітей волинських атовців

В рамках року соціальних ініціатив 4 серпня в ТРЦ ПортCity за підтримки волонтерського руху «Меценати для солдата» відбудеться з'їзд дітей волонтерів та вдів Волинської області та інших регіонів України.Про це повідомляє прес-служба ТРЦ ПортCity.В рамках з’їзду для дітей передбачена розважальна програма в закладах комплексу: боулінг клубі StrikeCity, дитячому розважальному центрі FigliMigli, на арені розваг GeneratorCity, показ фільму в кінотеатрі PremierCity, а також комплексний обід в ресторації «Брама».Такі з'їзди для ТРЦ ПортCity вже стали традицією. Спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдата» комплекс має можливість долучитись до такої важливої справи, як підтримка сімей бійців які відстоюють наш мир та спокій.Цю традицію обіцяють продовжити і в майбутньому, адже для ТРЦ це найцінніші і найулюбленіші гості.