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На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО

На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Стрілецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.

Про це повідомляють Волинські новини.

Водій Citroen на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі автомобілю Hyundai.

Hyundai від удару розвернуло та «викинуло» на тротуар.

Автомобілі зазнали значних пошкоджень.

Потерпілих, на щастя, нема.


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Теги: ДТП, Луцьк
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