На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 21:03
У Луцьку на вулиці Стрілецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.
Про це повідомляють Волинські новини.
Водій Citroen на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі автомобілю Hyundai.
Hyundai від удару розвернуло та «викинуло» на тротуар.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень.
Потерпілих, на щастя, нема.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Водій Citroen на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі автомобілю Hyundai.
Hyundai від удару розвернуло та «викинуло» на тротуар.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень.
Потерпілих, на щастя, нема.
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