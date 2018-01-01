На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО





Про це повідомляють



Водій Citroen на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі автомобілю Hyundai.



Hyundai від удару розвернуло та «викинуло» на тротуар.



Автомобілі зазнали значних пошкоджень.



Потерпілих, на щастя, нема.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Стрілецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.Про це повідомляють Волинські новини Водій Citroen на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі автомобілю Hyundai.Hyundai від удару розвернуло та «викинуло» на тротуар.Автомобілі зазнали значних пошкоджень.Потерпілих, на щастя, нема.

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