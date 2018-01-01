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«Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб

«Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб
На фестиваль українського духу «Бандерштат», що триває в Луцьку, тільки протягом першого дня завітали 6 тисяч чоловік.

Про це повідомили у прес-службі оргкомітету фестивалю.

«На цей момент фестиваль вже відвідало 6 тисяч людей. На вихідні чекаємо більшого напливу, адже п'ятниця багато у кого робочий день», - йдеться у повідомленні.


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Нагадаємо, на території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й смачно підкріпитися.

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Теги: Бандерштат, Луцьк, фестиваль
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