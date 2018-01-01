«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
У мережі опублікували відео, як виглядає фестиваль українського опору «Бандерштат» із висоти пташиного польоту.
Відео опублікували на сторінці видання «Буг» у соціальній мережі Facebook.
На цей момент фестиваль вже відвідало 6 тисяч людей.
ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нагадаємо, на території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й смачно підкріпитися.
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Відео опублікували на сторінці видання «Буг» у соціальній мережі Facebook.
На цей момент фестиваль вже відвідало 6 тисяч людей.
ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нагадаємо, на території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й смачно підкріпитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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