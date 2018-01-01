вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО

«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
У мережі опублікували відео, як виглядає фестиваль українського опору «Бандерштат» із висоти пташиного польоту.

Відео опублікували на сторінці видання «Буг» у соціальній мережі Facebook.

На цей момент фестиваль вже відвідало 6 тисяч людей.



ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ

Нагадаємо, на території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й смачно підкріпитися.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, Луцьк, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На АТО» і «для тюремних пацанів»: на Світязі промишляють шахраї
Сьогодні, 00:44
«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Бляхар» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку
03 серпень, 23:44
У Харкові пожежники врятували з вогню 18 людей
03 серпень, 23:01
Схожі новини
«Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб «Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб
03 серпень, 21:40
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату» Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
03 серпень, 18:50
На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО
03 серпень, 15:40
Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО
29 липень, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На АТО» і «для тюремних пацанів»: на Світязі промишляють шахраї
Сьогодні, 00:44
 0
«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
 0
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Бляхар» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку
03 серпень, 23:44
 0
У Харкові пожежники врятували з вогню 18 людей
03 серпень, 23:01
 0
Медіа
відео
1/8