«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці видання «Буг» у соціальній мережі Facebook.



На цей момент фестиваль вже відвідало 6 тисяч людей.







ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ



Нагадаємо, на території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й смачно підкріпитися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео, як виглядає фестиваль українського опору «Бандерштат» із висоти пташиного польоту.Відео опублікували на сторінці видання «Буг» у соціальній мережі Facebook.На цей момент фестиваль вже відвідало 6 тисяч людей.Нагадаємо, на території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію