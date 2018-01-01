«На АТО» і «для тюремних пацанів»: на Світязі промишляють шахраї





Орендодавці, для того щоб їх не викрили в обмані, відправляють «жертвам» договір, а після переказу грошей - підтверджують бронювання, - розповів виданню



«Пропонують в оренду будиночки, по непоганим цінами. Просять, для бронювання, перерахувати суму за першу і останню добу проживання. У мене, як і у всіх ошуканих, сума була 3200. Оплатити потрібно після того, як власник відправить договір. Він його відправляє, ми переводимо гроші, він відправляє, нібито «Підтвердження бронювання». Після - не виходить на зв'язок і, так вийшло, що хтось поскаржився на оголошення і його заблокували», - написав чоловік.



Потерпілий зазначив, що таке оголошення не одне: «Навіть договір не відрізняється: ті ж помилки, та сама адреса. Після того, як ми вирішили зателефонувати і поговорити з ним, пояснити що недобре забирати у дітей гроші, які вони своєю працею заробили, він після численних погроз, нам відповів: «У країні війна, нічого їздити відпочивати, я на АТО збираю». Потім, коли його викрили в брехні, він сказав що «для тюремних пацанів збирає».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У курортному селищі Світязь на Волині промишляють шахраї. Невідомі особи пропонують орендувати затишний дерев'яний будиночок на Шацьких озерах, просять передоплату і перестають відповідати на дзвінки.Орендодавці, для того щоб їх не викрили в обмані, відправляють «жертвам» договір, а після переказу грошей - підтверджують бронювання, - розповів виданню Обозреватель потерпілий від такої афери.«Пропонують в оренду будиночки, по непоганим цінами. Просять, для бронювання, перерахувати суму за першу і останню добу проживання. У мене, як і у всіх ошуканих, сума була 3200. Оплатити потрібно після того, як власник відправить договір. Він його відправляє, ми переводимо гроші, він відправляє, нібито «Підтвердження бронювання». Після - не виходить на зв'язок і, так вийшло, що хтось поскаржився на оголошення і його заблокували», - написав чоловік.Потерпілий зазначив, що таке оголошення не одне: «Навіть договір не відрізняється: ті ж помилки, та сама адреса. Після того, як ми вирішили зателефонувати і поговорити з ним, пояснити що недобре забирати у дітей гроші, які вони своєю працею заробили, він після численних погроз, нам відповів: «У країні війна, нічого їздити відпочивати, я на АТО збираю». Потім, коли його викрили в брехні, він сказав що «для тюремних пацанів збирає».

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