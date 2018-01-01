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ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт

ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт
Гуто-Боровенська об’єднана територіальна громада отримала позитивний висновок Волинської ОДА. Таким чином, ОТГ тепер є в кожному районі області.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала радник із децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан.

«Маємо нове досягнення: Гуто-Боровенська ОТГ Камінь-Каширського району отримала позитивний висновок Волинської ОДА. Тепер на Волині у всіх районах створено ОТГ!» - написала Урбан.


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Теги: децентралізація, ОТГ
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