ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт





Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала радник із децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан.



«Маємо нове досягнення: Гуто-Боровенська ОТГ Камінь-Каширського району отримала позитивний висновок Волинської ОДА. Тепер на Волині у всіх районах створено ОТГ!» - написала Урбан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гуто-Боровенська об’єднана територіальна громада отримала позитивний висновок Волинської ОДА. Таким чином, ОТГ тепер є в кожному районі області.Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала радник із децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування«Маємо нове досягнення: Гуто-Боровенська ОТГ Камінь-Каширського району отримала позитивний висновок Волинської ОДА. Тепер на Волині у всіх районах створено ОТГ!» - написала Урбан.

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