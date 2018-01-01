На вихідних на Волині похолодає. ВІДЕО





Такі обіцянки дають волинські синоптики з Гідрометцентру, - передає



За їхніми словами, наразі область перебуває у антициклоні, проте вже 4 серпня Волинь накриє північний холодний фронт.



Тож температура повітря знизиться на декілька градусів.







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