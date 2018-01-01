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На вихідних на Волині похолодає. ВІДЕО

На вихідних на Волині похолодає. ВІДЕО
Нинішні вихідні на Волині будуть не такими спекотними.

Такі обіцянки дають волинські синоптики з Гідрометцентру, - передає 12 канал.

За їхніми словами, наразі область перебуває у антициклоні, проте вже 4 серпня Волинь накриє північний холодний фронт.

Тож температура повітря знизиться на декілька градусів.



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Теги: погода
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