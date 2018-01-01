На вихідних на Волині похолодає. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
Нинішні вихідні на Волині будуть не такими спекотними.
Такі обіцянки дають волинські синоптики з Гідрометцентру, - передає 12 канал.
За їхніми словами, наразі область перебуває у антициклоні, проте вже 4 серпня Волинь накриє північний холодний фронт.
Тож температура повітря знизиться на декілька градусів.
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Такі обіцянки дають волинські синоптики з Гідрометцентру, - передає 12 канал.
За їхніми словами, наразі область перебуває у антициклоні, проте вже 4 серпня Волинь накриє північний холодний фронт.
Тож температура повітря знизиться на декілька градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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