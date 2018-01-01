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На Волині двоє людей отруїлися грибами

На Волині двоє людей отруїлися грибами
Цього року від отруєнь грибами потерпіло двоє волинян.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Відомо, що отруєні - мешканці Горохівського району та міста Нововолинська. У лабораторному центрі також зазначають, що люди отруїлися решітками (моховик зелений) та синяками. Летальних випадків цьогоріч, на щастя, не було.

До слова, минулого року грибами отруїлись 29 волинян, з них 9 дітей, померло двоє дорослих та одна дитина. Найбільше захворіло людей в Ковельському, Горохівському та Луцькому районах. Здебільшого потерпілі пов’язують захворювання із вживанням сироїжок, печериць, лисичок. Зареєстровані також випадки отруєнь спричинені вживанням дощовиків та інших умовно придатних грибів.


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Теги: гриби, отруєння, Волинь
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