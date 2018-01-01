На Волині двоє людей отруїлися грибами





Про це повідомляє



Відомо, що отруєні - мешканці Горохівського району та міста Нововолинська. У лабораторному центрі також зазначають, що люди отруїлися решітками (моховик зелений) та синяками. Летальних випадків цьогоріч, на щастя, не було.



До слова, минулого року грибами отруїлись 29 волинян, з них 9 дітей, померло двоє дорослих та одна дитина. Найбільше захворіло людей в Ковельському, Горохівському та Луцькому районах. Здебільшого потерпілі пов’язують захворювання із вживанням сироїжок, печериць, лисичок. Зареєстровані також випадки отруєнь спричинені вживанням дощовиків та інших умовно придатних грибів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року від отруєнь грибами потерпіло двоє волинян.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр Відомо, що отруєні - мешканці Горохівського району та міста Нововолинська. У лабораторному центрі також зазначають, що люди отруїлися решітками (моховик зелений) та синяками. Летальних випадків цьогоріч, на щастя, не було.До слова, минулого року грибами отруїлись 29 волинян, з них 9 дітей, померло двоє дорослих та одна дитина. Найбільше захворіло людей в Ковельському, Горохівському та Луцькому районах. Здебільшого потерпілі пов’язують захворювання із вживанням сироїжок, печериць, лисичок. Зареєстровані також випадки отруєнь спричинені вживанням дощовиків та інших умовно придатних грибів.

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