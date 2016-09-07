Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках
Сьогодні, 11:15
Мешканців Львівської та Волинської областей попередили про загрозу підйому рівня води у водоймах.
На річках басейну Захiдного Бугу 4-5 серпня очiкується пiдйом рiвнiв води до півметра, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За даними Укргідрометцентру, 4-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", – йдеться у повідомленні.
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На річках басейну Захiдного Бугу 4-5 серпня очiкується пiдйом рiвнiв води до півметра, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За даними Укргідрометцентру, 4-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", – йдеться у повідомленні.
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