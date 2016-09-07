Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках





На річках басейну Захiдного Бугу 4-5 серпня очiкується пiдйом рiвнiв води до півметра, -



"За даними Укргідрометцентру, 4-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", – йдеться у повідомленні.





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