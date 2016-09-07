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Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках

Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках
Мешканців Львівської та Волинської областей попередили про загрозу підйому рівня води у водоймах.

На річках басейну Захiдного Бугу 4-5 серпня очiкується пiдйом рiвнiв води до півметра, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 4-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", – йдеться у повідомленні.


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Теги: водойми, заплава, рівень води, Волинь
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