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«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО

«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
Вже традиційно цьогорічного серпня Луцьк став музичною та фестивальною столицею України. Фестиваль «Бандерштат», який розпочався під Луцьком 3 серпня, вже у перший день зібрав рекордну кількість відвідувачів – майже 6 тисяч.

Незважаючи на неабияку спеку, перший день фестивалю був неймовірно насиченим, зокрема, цікавими спікерами на гутірковій сцені, безліччю розваг та зустрічей, зірковими виконавцями на музичних локація, серед яких – співак, якого вже «охрестили» головним «шикидимом» країни, Віктор Павлік, такі відомі гурти, як «Роллікс», «Плач Єремії» та «O.Torvald».

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин з першого дня фестивалю «Бандерштат», який триватиме ще два дні – 4 та 5 серпня.

«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО

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Теги: Бандерштат, рок музика, Луцьк
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