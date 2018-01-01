«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 12:02
Вже традиційно цьогорічного серпня Луцьк став музичною та фестивальною столицею України. Фестиваль «Бандерштат», який розпочався під Луцьком 3 серпня, вже у перший день зібрав рекордну кількість відвідувачів – майже 6 тисяч.
Незважаючи на неабияку спеку, перший день фестивалю був неймовірно насиченим, зокрема, цікавими спікерами на гутірковій сцені, безліччю розваг та зустрічей, зірковими виконавцями на музичних локація, серед яких – співак, якого вже «охрестили» головним «шикидимом» країни, Віктор Павлік, такі відомі гурти, як «Роллікс», «Плач Єремії» та «O.Torvald».
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин з першого дня фестивалю «Бандерштат», який триватиме ще два дні – 4 та 5 серпня.
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Незважаючи на неабияку спеку, перший день фестивалю був неймовірно насиченим, зокрема, цікавими спікерами на гутірковій сцені, безліччю розваг та зустрічей, зірковими виконавцями на музичних локація, серед яких – співак, якого вже «охрестили» головним «шикидимом» країни, Віктор Павлік, такі відомі гурти, як «Роллікс», «Плач Єремії» та «O.Torvald».
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин з першого дня фестивалю «Бандерштат», який триватиме ще два дні – 4 та 5 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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