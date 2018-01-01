«Шикидим», лірика і вибуховий «O.Torvald»: перший день «Бандерштату». ФОТО

Вже традиційно цьогорічного серпня Луцьк став музичною та фестивальною столицею України. Фестиваль «Бандерштат», який розпочався під Луцьком 3 серпня, вже у перший день зібрав рекордну кількість відвідувачів – майже 6 тисяч.Незважаючи на неабияку спеку, перший день фестивалю був неймовірно насиченим, зокрема, цікавими спікерами на гутірковій сцені, безліччю розваг та зустрічей, зірковими виконавцями на музичних локація, серед яких – співак, якого вже «охрестили» головним «шикидимом» країни,, такі відомі гурти, як «Роллікс», «Плач Єремії» та «O.Torvald».Тожпідготувало добірку світлин з першого дня фестивалю «Бандерштат», який триватиме ще два дні – 4 та 5 серпня.