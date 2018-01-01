«Розвели срач»: у селі під Луцьком загидили територію біля смітників





Про це у групі "Княгининівська громада" у Facebook Анна Тонконог.



Жінка звернулася до жителів громади із закликом правильно викидати сміття.



"Шановна громада ! Невже важко навчитись викидати сміття правильно, а не "позас*рати" все навколо?.. Розвели срач, ніхто не думає про людей і дітей, які проходять і живуть поруч. Мені гидко, що моя дитина кожного дня ідучи в школу бачить це... Давайте навчимось поважати один одного", - написала вона.



До того ж, жінка додала відео-інструкцію, як викидати пляшки до контейнера.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Княгининівській ОТГ загидили територію навколо контейнерів для роздільного збору сміття.Про це у групі "Княгининівська громада" у Facebook написала Жінка звернулася до жителів громади із закликом правильно викидати сміття."Шановна громада ! Невже важко навчитись викидати сміття правильно, а не "позас*рати" все навколо?.. Розвели срач, ніхто не думає про людей і дітей, які проходять і живуть поруч. Мені гидко, що моя дитина кожного дня ідучи в школу бачить це... Давайте навчимось поважати один одного", - написала вона.До того ж, жінка додала відео-інструкцію, як викидати пляшки до контейнера.

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