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«Розвели срач»: у селі під Луцьком загидили територію біля смітників

«Розвели срач»: у селі під Луцьком загидили територію біля смітників
У Княгининівській ОТГ загидили територію навколо контейнерів для роздільного збору сміття.

Про це у групі "Княгининівська громада" у Facebook написала Анна Тонконог.

Жінка звернулася до жителів громади із закликом правильно викидати сміття.

"Шановна громада ! Невже важко навчитись викидати сміття правильно, а не "позас*рати" все навколо?.. Розвели срач, ніхто не думає про людей і дітей, які проходять і живуть поруч. Мені гидко, що моя дитина кожного дня ідучи в школу бачить це... Давайте навчимось поважати один одного", - написала вона.

До того ж, жінка додала відео-інструкцію, як викидати пляшки до контейнера.

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Теги: Княгининок, сміття
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