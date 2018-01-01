«Розвели срач»: у селі під Луцьком загидили територію біля смітників
Сьогодні, 12:28
У Княгининівській ОТГ загидили територію навколо контейнерів для роздільного збору сміття.
Про це у групі "Княгининівська громада" у Facebook написала Анна Тонконог.
Жінка звернулася до жителів громади із закликом правильно викидати сміття.
"Шановна громада ! Невже важко навчитись викидати сміття правильно, а не "позас*рати" все навколо?.. Розвели срач, ніхто не думає про людей і дітей, які проходять і живуть поруч. Мені гидко, що моя дитина кожного дня ідучи в школу бачить це... Давайте навчимось поважати один одного", - написала вона.
До того ж, жінка додала відео-інструкцію, як викидати пляшки до контейнера.
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Про це у групі "Княгининівська громада" у Facebook написала Анна Тонконог.
Жінка звернулася до жителів громади із закликом правильно викидати сміття.
"Шановна громада ! Невже важко навчитись викидати сміття правильно, а не "позас*рати" все навколо?.. Розвели срач, ніхто не думає про людей і дітей, які проходять і живуть поруч. Мені гидко, що моя дитина кожного дня ідучи в школу бачить це... Давайте навчимось поважати один одного", - написала вона.
До того ж, жінка додала відео-інструкцію, як викидати пляшки до контейнера.
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