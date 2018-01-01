У Ковелі чоловіка, якого вважають збоченцем, облили зеленкою
Сьогодні, 13:05
У Ковелі знайшли та облили зеленкою збоченця, який розсилав свої відверті фото через соцмережі.
Про це написав Віктор Гоглєв у спільності "Я люблю Ковель" у Facebook.
"В Ковелі був пійманий збоченець, який розбещується з такими подібними як ВОНО! БУВ ЗАЛИТИЙ ЗЕЛЕНЬКОЮ ЗА РОСПОВСЮДЖЕННЯ СВОЇХ ЗБОЧЕНЬ", - йдеться у дописі.
Повідомляють, що чоловік у соцмережах грає роль жінки, тому ковельчани тепер називають його Фіоною.
До слова, у коментарях до допису зав'язалась суперечка з приводу цієї ситуації. Одні вважають, що збоченець отримав належне і з тикими так і треба боротися, інші ж вважають, що такі методи - неприпустимі.
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Про це написав Віктор Гоглєв у спільності "Я люблю Ковель" у Facebook.
"В Ковелі був пійманий збоченець, який розбещується з такими подібними як ВОНО! БУВ ЗАЛИТИЙ ЗЕЛЕНЬКОЮ ЗА РОСПОВСЮДЖЕННЯ СВОЇХ ЗБОЧЕНЬ", - йдеться у дописі.
Повідомляють, що чоловік у соцмережах грає роль жінки, тому ковельчани тепер називають його Фіоною.
До слова, у коментарях до допису зав'язалась суперечка з приводу цієї ситуації. Одні вважають, що збоченець отримав належне і з тикими так і треба боротися, інші ж вважають, що такі методи - неприпустимі.
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