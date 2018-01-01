У Ковелі чоловіка, якого вважають збоченцем, облили зеленкою

У Ковелі знайшли та облили зеленкою збоченця, який розсилав свої відверті фото через соцмережі.Про це написаву спільності "Я люблю Ковель" у Facebook."В Ковелі був пійманий збоченець, який розбещується з такими подібними як ВОНО! БУВ ЗАЛИТИЙ ЗЕЛЕНЬКОЮ ЗА РОСПОВСЮДЖЕННЯ СВОЇХ ЗБОЧЕНЬ", - йдеться у дописі.Повідомляють, що чоловік у соцмережах грає роль жінки, тому ковельчани тепер називають його Фіоною.До слова, у коментарях до допису зав'язалась суперечка з приводу цієї ситуації. Одні вважають, що збоченець отримав належне і з тикими так і треба боротися, інші ж вважають, що такі методи - неприпустимі.