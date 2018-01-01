Відомий поет у Луцьку читав вірші про любов та війну. ФОТО

У Луцьку у рамках фестивалю «Бандерштат» виступив відомий український поет– він читав вірші з нової збірки «Артерія» та анонсував вихід кліпу на пісню «Сукня» .Послухати гутірку поета 3 серпня зібралися кілька десятків фестивальників.Лазуткін розпочав свою гутірку трохи раніше запланованого із читання композицій, які виконує музичний проект «Артерія», до складу якого входить поет. Згодом він прочитав кілька віршів про АТО, на які надихнули поїздки у зону та спілкування із українськими військовими, та перейшов до більш ліричних творів. Поет пригадав, що колись, ще коли лише збирався видати першу чи другу книгу,порадив йому присвячувати свої твори прекрасній половині людства.«Дмитро, пиши про женщин, не прогадаєш», - пригадав ту давню пораду Лазуткін та прочитав ліричний вірш. У ході гутірки він читав вірші із нової збірки «Артерія», до якого однак увійшли не лише нові твори, а й, наприклад, «Твоя порядність така спокуслива» та «Реквієм», які поклали на музику, а пісні виконує гурт «Kozak System». До слова, перший сингл гурту «Шабля» - теж на слова Лазуткіна. Вірш «Сни» він написав під музику, яку йому дали хлопці із гурту. Тож у репертуарі музикантів чимало пісень на слова Лазуткіна.Після запитання щодо співпраці із гуртами поет пригадав цікаву історію про одну із презентацій у Луцьку.«Колись під час презентації в Луцьку до мене підходила жіночка чи дівчина, ну, особа жіночої статі, то точно, і дякувала: «Ви знаєте, дякую вам, що ви оспівали порядність українських дівчат», - мовив поет. За його словами, це було дуже мило, хоч і не зовсім відповідає правді.Після кількох ліричних віршів Лазуткін перейшов до жартівливого доробку.«Треба щось дурне прочитати», - мовив поет та подарував слухачам вірш «Любов, немов метелик одноденка». У ньому йдеться про кохання, яке не змогло зростися, бо герої роз’їхалися у різні міста - Херсон та Житомир.Не обійшлося й без хуліганської поезії – поет прочитав вірш «Укрмова». Він одразу попередив, що у тексті присутня лайка, ну, принаймні одне «заборонене слово». Тому він попросив «затуляти дітям вуха», та зауважив, що із «пісні слів не викинеш». До слова, цей вірш таки поклали на музику, адже мелодію до нього написав. Опісля Лазуткін прочитав ще вірш «Сукня», який також поклали на музику, і пісню виконує проект «Артерія». Пісню вже можна слухати на радіохвилі «Країна. FM». Окрім того поет розповів, що незабаром можна буде переглянути і відеороботу «Сукня».«Скоро вийде кліп на цю пісню», - мовив поет. Він зауважив, що пісні про любов «базуються на реальних подіях». Наприкінці він прочитав свій найдовший в історії вірш-поему «Тріатлон».Слухачі дякували за його творчість оплесками та прохали прочитати ще віршів про жінок. Поет нещодавно одружився та став баьтком, тож його попросили прочитати щось, на що його надихнула родина. Лазуткін залюбки виконав забаганку та запросив перейти до формату питання-відповідь, аби наживо поспілкуватися зі слухачами.