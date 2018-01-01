Ми повинні планувати український реванш, – засновник полку «Азов» у Луцьку

Засновник і екс-командир полку «Азов», народний депутату Луцьку поділився думками про те, що країні пора шукати власні сенси та нарешті відчути, що ми нащадки людей, які творили Україну у найважчі історичні моменти.Нардеп провів гутірку на фестивалі «Бандерштат» 4 серпня.Послухати Білецького зібралася понад сотня людей. Нардеп зауважив, що навіть із гутіркової сцени можна розглянути верхівку замку Любарта.«У вас під ногами земля, яка народила Українську повстанську армію, ми знаходимося в місцях, які в міжчассі, в найважчі часи народжували нові українські сенси», - мовив Білецький. За його словами, волинська земля має багато гарних прикладів боротьби.«Любарт після навали боровся з ордою, із Польщею та працював на відновлення величі Галицько-Волинського князівства. УПА боролася за відновлення України в час, коли від стику держав-«монстрів» дрижали цілі континенти... Зараз не існує ані Радянського союзу, ані тої Німеччини, а Україна є... Питання часу - зараз не скиглити, а народжувати абсолютно нові українські сенси», - вважає депутат.За його словами, нині настав час оглянутися на історію.«Ми повинні планувати український реванш», - додав Білецький. Адже українці пережили Крути, Голодомор, Ілловайськ та багато інших трагічних подій, про які не можна забувати.«Треба всього-на-всього вчити історію і відчувати, що ми нащадки людей які жили в часи Любарта і УПА, які могли творити і відновлювати країну в найтяжчі моменти її життя. Тож Україна буде, вона буде великою і переможе», - підсумував Білецький.