Дівчата-підлітки жорстоко побили однокласницю. ВІДЕО





Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, - пише "



Правоохоронці в ході моніторингу інтернет-мережі виявили відповідне відео, яке було знято нападниками. За результатами його вивчення було встановлено місце події, а також його учасниці.



"Встановлено, що учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчалися в одній зі шкіл Малиновського району міста. Також встановлено, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією з нападників, а потім, розірвавши з дівчиною відносини, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з'ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку", – зазначено в повідомленні.



Батьки всіх правопорушниць притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків по вихованню дітей.



З огляду на, що на відео вбачаються ознаки кримінального злочину, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Слідство триває.



У свою чергу радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосив на необхідності звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів навчальним закладом, оскільки "це персональна відповідальність директора і класного керівника".



"Належне виховання дітей, молоді крім батьків обов'язок суспільства та держави, освітніх установ. Сюди входить все, і патріотичне виховання, і загально людські цінності, і любов до тварин і до рідного краю і все що завгодно, і незалежно канікули зараз чи ні. Результат нашого з вами спільного виховання можете побачити самі – виховання серіалами по телебаченню", – написав він.



Увага! У відео присутня ненормативна лексика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі 27 липня група дівчаток-підлітків у віці 13-14 років познущалася і жорстоко побила однокласницю.Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, - пише " Сьогодні ".Правоохоронці в ході моніторингу інтернет-мережі виявили відповідне відео, яке було знято нападниками. За результатами його вивчення було встановлено місце події, а також його учасниці."Встановлено, що учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчалися в одній зі шкіл Малиновського району міста. Також встановлено, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією з нападників, а потім, розірвавши з дівчиною відносини, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з'ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку", – зазначено в повідомленні.Батьки всіх правопорушниць притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків по вихованню дітей.З огляду на, що на відео вбачаються ознаки кримінального злочину, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Слідство триває.У свою чергу радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосив на необхідності звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів навчальним закладом, оскільки "це персональна відповідальність директора і класного керівника"."Належне виховання дітей, молоді крім батьків обов'язок суспільства та держави, освітніх установ. Сюди входить все, і патріотичне виховання, і загально людські цінності, і любов до тварин і до рідного краю і все що завгодно, і незалежно канікули зараз чи ні. Результат нашого з вами спільного виховання можете побачити самі – виховання серіалами по телебаченню", – написав він.

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