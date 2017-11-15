Дівчата-підлітки жорстоко побили однокласницю. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
В Одесі 27 липня група дівчаток-підлітків у віці 13-14 років познущалася і жорстоко побила однокласницю.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, - пише "Сьогодні".
Правоохоронці в ході моніторингу інтернет-мережі виявили відповідне відео, яке було знято нападниками. За результатами його вивчення було встановлено місце події, а також його учасниці.
"Встановлено, що учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчалися в одній зі шкіл Малиновського району міста. Також встановлено, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією з нападників, а потім, розірвавши з дівчиною відносини, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з'ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку", – зазначено в повідомленні.
Батьки всіх правопорушниць притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків по вихованню дітей.
З огляду на, що на відео вбачаються ознаки кримінального злочину, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Слідство триває.
У свою чергу радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосив на необхідності звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів навчальним закладом, оскільки "це персональна відповідальність директора і класного керівника".
"Належне виховання дітей, молоді крім батьків обов'язок суспільства та держави, освітніх установ. Сюди входить все, і патріотичне виховання, і загально людські цінності, і любов до тварин і до рідного краю і все що завгодно, і незалежно канікули зараз чи ні. Результат нашого з вами спільного виховання можете побачити самі – виховання серіалами по телебаченню", – написав він.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
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Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, - пише "Сьогодні".
Правоохоронці в ході моніторингу інтернет-мережі виявили відповідне відео, яке було знято нападниками. За результатами його вивчення було встановлено місце події, а також його учасниці.
"Встановлено, що учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчалися в одній зі шкіл Малиновського району міста. Також встановлено, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією з нападників, а потім, розірвавши з дівчиною відносини, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з'ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку", – зазначено в повідомленні.
Батьки всіх правопорушниць притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків по вихованню дітей.
З огляду на, що на відео вбачаються ознаки кримінального злочину, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Слідство триває.
У свою чергу радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосив на необхідності звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів навчальним закладом, оскільки "це персональна відповідальність директора і класного керівника".
"Належне виховання дітей, молоді крім батьків обов'язок суспільства та держави, освітніх установ. Сюди входить все, і патріотичне виховання, і загально людські цінності, і любов до тварин і до рідного краю і все що завгодно, і незалежно канікули зараз чи ні. Результат нашого з вами спільного виховання можете побачити самі – виховання серіалами по телебаченню", – написав він.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
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