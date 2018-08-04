вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми

У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми
У Луцьку автівка, яку буксирували, врізалася у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє ВолиньUA.

Пригода трапилась у Луцьку. Під час буксирування автомобіля «Таврія» по вулиці Ковельській обірвався буксирувальний трос.

Після цього «Таврія» виїхала за межі проїзної частини та врізалася у зупинку громадського транспорту, на якій цей час перебували люди.

На щастя, жителі міста вчасно зреагували та в цій ситуації ніхто не постраждав.

На місці працювали медики та поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Напевно на бляхах
Відповісти
І путін за кермом
Відповісти
Вибір редактора
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька патрульна судиться з «Аверсом»
Сьогодні, 16:36
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 16:20
У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми
Сьогодні, 16:17
На Волині авто «на бляхах» злетіло з траси і перевернулося. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
Покарали неповнолітнього з Волині, який напідпитку встромив ніж в живіт односельця
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Водій авто на «транзитах» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку Водій авто на «транзитах» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку
03 серпень, 23:44
У Луцьку водій на Opel збив 8-річного велосипедиста і втік У Луцьку водій на Opel збив 8-річного велосипедиста і втік
03 серпень, 22:17
На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
03 серпень, 21:03
У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
03 серпень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через спеку обмежили рух на волинських автошляхах
Сьогодні, 17:19
 0
Волинянка 37 років чекає сина з Афганістану
Сьогодні, 16:55
 0
Луцька патрульна судиться з «Аверсом»
Сьогодні, 16:36
 0
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8