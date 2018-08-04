У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми
Сьогодні, 16:17
У Луцьку автівка, яку буксирували, врізалася у зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє ВолиньUA.
Пригода трапилась у Луцьку. Під час буксирування автомобіля «Таврія» по вулиці Ковельській обірвався буксирувальний трос.
Після цього «Таврія» виїхала за межі проїзної частини та врізалася у зупинку громадського транспорту, на якій цей час перебували люди.
На щастя, жителі міста вчасно зреагували та в цій ситуації ніхто не постраждав.
На місці працювали медики та поліція.
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Про це повідомляє ВолиньUA.
Пригода трапилась у Луцьку. Під час буксирування автомобіля «Таврія» по вулиці Ковельській обірвався буксирувальний трос.
Після цього «Таврія» виїхала за межі проїзної частини та врізалася у зупинку громадського транспорту, на якій цей час перебували люди.
На щастя, жителі міста вчасно зреагували та в цій ситуації ніхто не постраждав.
На місці працювали медики та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Напевно на бляхах
І путін за кермом
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