У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми





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Пригода трапилась у Луцьку. Під час буксирування автомобіля «Таврія» по вулиці Ковельській обірвався буксирувальний трос.



Після цього «Таврія» виїхала за межі проїзної частини та врізалася у зупинку громадського транспорту, на якій цей час перебували люди.



На щастя, жителі міста вчасно зреагували та в цій ситуації ніхто не постраждав.



На місці працювали медики та поліція.



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