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Луцька патрульна судиться з «Аверсом»

Луцька патрульна судиться з «Аверсом»
Патрульна поліцейська з Луцька Тетяна Хилюк у травні 2018 року подала позов щодо захисту чесні та ділової репутації через сюжет, який вийшов на телеканалі «Аверс» у квітні 2018 року.

Справу розглядає Луцький міськрайонний суд, - повідомляє Детектор медіа.

У сюжеті, через який позивається поліцейська, журналісти телеканалу Наталка Поліщук та Галина Баран оприлюднили інформацію, що патрульна нібито нецензурно лаялася та була у стані алкогольного сп’яніння. Тетяна Хилюк, у свою чергу, стверджує, що поширена про неї інформація в Youtube та у програмі випуску новин ТРК Аверс «На часі» не відповідає дійсності.

Під час засідання поліцейська розповіла, що у квітні цього року екіпаж патрульних побачив автівку, де не працювала фара в режимі ближнього світла. З її слів, водій не показав документи на вимогу патрульних, плутався у своїх словах, а згодом викликав на місце журналістів ТРК «Аверс», де сам працює.

Згодом на телеканалі «Аверс» з’явилася інформація, що патрульна поліцейська нецензурно висловлювалась, поводилась агресивно і, ймовірно, була в стані алкогольного сп’яніння. Патрульна Тетяна Хилюк у суді зауважила, що у наркологічному диспансері дали висновок, що вона була твереза.

Також поліцейська наголошує, що телеканал «Аверс» «запікав» в сюжеті її слова, де насправді не було нецензурних слів. Довести свої слова вона збирається за допомогою нагрудних камер патрульних поліцейських. У позовній заяві Тетяна Хилюк просить, щоб суд визнав інформацію такою, що принижує честь і гідність та шкодить діловій репутації. А також, щоб суд стягнув на її користь з ТРК «Аверс» сплату судового збору обсягом 704, 8 грн.

Патрульна поліцейська в суді навела цитати з сюжету, які вважає неправдивими.

Адвокат поліцейської Юлія Спіріна зазначила, що у сюжеті подали інформацію про начебто сп'яніння як факт. На її думку, це не оціночні судження. Натомість представниця відповідача ТРК «Аверс» Тетяна Тростянчук відповіла, що журналісти лише припустили це й попросили її пройти тест. А те, що патрульна нецензурно висловлювалась, є нібито на відео.

Авторок сюжету на засіданні не було. Судове засідання перенесли на 18 вересня 2018 року. До цього часу ще опитуватимуться свідки.

Нагадаємо, 13 лютого 2018 року Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції поскаржилося в Комісію з журналістської етики (КЖЕ) та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (Нацраду) на «систематичне порушення журналістських стандартів» місцевою ТРК «Аверс» та просило відреагувати.

У семи сюжетах телерадіокомпанії «Аверс» про поліцію КЖЕ виявила порушення статей 6, 8, 10, 13 та 19 Кодексу етики українського журналіста та наголосила на неможливості використання медіа «для вирішення особистих конфліктів, а також для невиправданої медійної атаки, шляхом поширення незбалансованих матеріалів».

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Теги: Аверс, патрульні, суд, скандал
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