вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка 37 років чекає сина з Афганістану

Волинянка 37 років чекає сина з Афганістану
На Волині мешканка хутора Підманове Шацького району Ганна Хомич вже 37 років чекає свого сина.

Про це йдеться в матеріалі Ніни Романюк на шпальтах Укрінформу.

Ганна Хомич досі не вірить у смерть сина Володі, який загинув у 1981-муу. Тридцять років батьки не ставили пам’ятник на його могилі, й тільки зовсім недавно дали дозвіл на його встановлення місцевій владі. Вони вважали сина живим, та були переконані, що в могилі поховали невідомо кого, але не їхнього сина.

За розповідями товаришів, машина Володимира Хомича нібито зірвалася в прірву, отож хоронити не було що. Все подальше своє життя батьки присвятили пошукам сина, бо всі екстрасенси й гадалки в один голос стверджували: він живий.

Кожні півроку вони приїжджали до Луцька, писали заяву в Червоному Хресті – й чекали. Розшуком безвісти зниклих у радянські часи займалася тільки ця організація, вона вела перемовини, домовлялася про викуп і т.д.

І вся інформація була практично закритою, бо на афганську тему було накладено суворе табу, яке зберігалося навіть у перші роки української незалежності. Можна було добути інформацію про всі військові конфлікти, стихійні лиха, тільки не про Афганістан.

Хомичів обнадіювали : «Ждіть. Моліться і надійтеся. А може він втратив пам’ять і взагалі не знає, хто він і звідки».

Вони молилися, чекали й вірили. І може ця віра допомогла їм протриматися після втрати сина стільки літ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Афганістан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через спеку обмежили рух на волинських автошляхах
Сьогодні, 17:19
Волинянка 37 років чекає сина з Афганістану
Сьогодні, 16:55
Луцька патрульна судиться з «Аверсом»
Сьогодні, 16:36
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 16:20
У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Білокуров досі перебуває в Афганістані, - військкомат Білокуров досі перебуває в Афганістані, - військкомат
15 липень, 12:21
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
13 липень, 21:12
В Україні створили робочу групу, яка поїде в Афганістан визволяти зниклого волинянина В Україні створили робочу групу, яка поїде в Афганістан визволяти зниклого волинянина
17 травень, 15:18
Як через 30 років знайшли зниклого волинянина: подробиці Як через 30 років знайшли зниклого волинянина: подробиці
10 квітень, 22:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через спеку обмежили рух на волинських автошляхах
Сьогодні, 17:19
 0
Волинянка 37 років чекає сина з Афганістану
Сьогодні, 16:55
 0
Луцька патрульна судиться з «Аверсом»
Сьогодні, 16:36
 0
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцьку автомобіль врізався у зупинку з людьми
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8