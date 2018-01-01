На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку





Про це повідомили у Ковельській міськраді.



Проект ГО «Велика ідея» «З Батьківщиною в серці» стартував 24 серпня минулого року.



Вишиванку для пам'ятника Тарасові Шевченку передавали з рук в руки. Долучилися до створення пам’ятки мешканці Волинської, Донецької, Луганської, Одеської та Київської областей.



Почесне право покласти останні стібки надано членам громадської організації «Союз Українок». Як відомо, її секретар Ніна Габрилевич - головна вишивальниця проекту.





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