вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку

На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку
У Ковелі завершено роботу над велетенською вишиванкою для пам’ятника Тарасові Шевченку.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Проект ГО «Велика ідея» «З Батьківщиною в серці» стартував 24 серпня минулого року.

Вишиванку для пам'ятника Тарасові Шевченку передавали з рук в руки. Долучилися до створення пам’ятки мешканці Волинської, Донецької, Луганської, Одеської та Київської областей.

Почесне право покласти останні стібки надано членам громадської організації «Союз Українок». Як відомо, її секретар Ніна Габрилевич - головна вишивальниця проекту.

На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку
На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку
На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вишиванка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 22:11
«Бандерштатівці» влаштують масштабний вечірній флешмоб
Сьогодні, 21:39
На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку
Сьогодні, 21:09
Відомий український письменник у Луцьку розповів, коли чекати на нову книгу
Сьогодні, 20:20
На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Волинські вишиванки 150 років тому: унікальні кадри Волинські вишиванки 150 років тому: унікальні кадри
19 травень, 07:13
Майстриня розкрила секрети стародавньої волинської вишивки Майстриня розкрила секрети стародавньої волинської вишивки
18 травень, 08:20
Волинянка показала родинні реліквії – старовинні вишиванки Волинянка показала родинні реліквії – старовинні вишиванки
18 травень, 01:48
Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 22:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 22:11
 0
«Бандерштатівці» влаштують масштабний вечірній флешмоб
Сьогодні, 21:39
 0
На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку
Сьогодні, 21:09
 0
Відомий український письменник у Луцьку розповів, коли чекати на нову книгу
Сьогодні, 20:20
 0
На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8