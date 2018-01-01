На Волині виготовили велетенську вишиванку для пам’ятника Шевченку
Сьогодні, 21:09
У Ковелі завершено роботу над велетенською вишиванкою для пам’ятника Тарасові Шевченку.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Проект ГО «Велика ідея» «З Батьківщиною в серці» стартував 24 серпня минулого року.
Вишиванку для пам'ятника Тарасові Шевченку передавали з рук в руки. Долучилися до створення пам’ятки мешканці Волинської, Донецької, Луганської, Одеської та Київської областей.
Почесне право покласти останні стібки надано членам громадської організації «Союз Українок». Як відомо, її секретар Ніна Габрилевич - головна вишивальниця проекту.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Проект ГО «Велика ідея» «З Батьківщиною в серці» стартував 24 серпня минулого року.
Вишиванку для пам'ятника Тарасові Шевченку передавали з рук в руки. Долучилися до створення пам’ятки мешканці Волинської, Донецької, Луганської, Одеської та Київської областей.
Почесне право покласти останні стібки надано членам громадської організації «Союз Українок». Як відомо, її секретар Ніна Габрилевич - головна вишивальниця проекту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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