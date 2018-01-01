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Через спеку обмежили рух на волинських автошляхах

Через спеку обмежили рух на волинських автошляхах
Через спеку на Волині діє обмеження руху великовагового транспорту автошляхами протягом 11.00-23.00.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

У службі нагадали водіям і перевізникам, що рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище ззаборонено. Заборона діє протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 11:00 до 23:00.

Такі заходи необхідні для збереження українських доріг. Адже саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонного покриття: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації.

Згідно з інформацією «Укравтодору», загальний обсяг збитків, що завдають недобросовісні перевізники, в державі щорічно сягає близько 2,5-3 мільярдів гривень.

Для зручності водіїв передбачено місця стоянки вантажних транспортних засобів у період обмеження руху на майданчиках під охороною ПАС № 46 «Доманове» (км 2) та ПАС №44 «Воля Любитівська» (км 92), майданчиках відстою транспорту служби доріг у селищі Ратне (км 22), селі Дубова (км 71), «Зелений гай» (км 133), майданчиках під охороною Автокемпінг «Лагуна» (км 159), АЗС ТзОВ «Волинська нафтогазова компанія» (км 168), майданчиках під охороною МАПП «Автопорт – Ягодин» (км 505), СТО «Волиньпаркінг» (км 488), ТзОВ «Ідея» (км 444) та ДП «Волинський облавтодор» (км 383), автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), майданчиках відстою транспорту служби доріг села Війниця (км 41), села Березовичі (км 34), села Забороль (км 83), майданчиках під охороною «ТзОВ Транс-Імперія» (км 98) села Струмівка та АЗС «WOG» (км 128) поблизу села Кадище, автомобільної дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, майданчиках відстою транспорту служби доріг межа Львівщини (км 70), кафе «Діброва» (км 91), та майданчику під охороною ТзОВ «Захід Транс Сервіс Плюс» села Гірка Полонка (км 128), автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, майданчиках під охороною ПАС №12 «Ківерці» (км 14), (300 м ліворуч по а/д Т-03-09) та ПАС №14 «Маневичі» (км 76) автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ, майданчиках служби доріг кафе «Сосновий бір» (км 4), села Городилець (км 9), села Верба (км 43), села Заріччя (км 59), району р. Західний Буг (км 89) та майданчику під охороною транспорту п/п Наумчук В.І місто Нововолинськ (км 72), автомобільної дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

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Теги: дороги, Волинь
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