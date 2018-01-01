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На Волині авто «на бляхах» злетіло з траси і перевернулося. ВІДЕО

На Волині авто «на бляхах» злетіло з траси і перевернулося. ВІДЕО
Автомобіль на номерах іноземної реєстрації на Волині злетів із дороги та перевернувся.

Автопригода трапилася 4 серпня, - повідомляє Варта 1.

Подія сталася між Володимиром-Волинським та Нововолинськом.

Як повідомляють свідки, автомобіль на іноземній реєстрації їхав з шаленою швидкістю – до 180 км/год. В автомобілі перебувала група молодих людей.

Проїхавши 500 метрів у кюветі, автомобіль перекинувся.



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Теги: ДТП, Волинь
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