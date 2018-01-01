На Волині авто «на бляхах» злетіло з траси і перевернулося. ВІДЕО





Автопригода трапилася 4 серпня, - повідомляє



Подія сталася між Володимиром-Волинським та Нововолинськом.



Як повідомляють свідки, автомобіль на іноземній реєстрації їхав з шаленою швидкістю – до 180 км/год. В автомобілі перебувала група молодих людей.



Проїхавши 500 метрів у кюветі, автомобіль перекинувся.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль на номерах іноземної реєстрації на Волині злетів із дороги та перевернувся.Автопригода трапилася 4 серпня, - повідомляє Варта 1 Подія сталася між Володимиром-Волинським та Нововолинськом.Як повідомляють свідки, автомобіль на іноземній реєстрації їхав з шаленою швидкістю – до 180 км/год. В автомобілі перебувала група молодих людей.Проїхавши 500 метрів у кюветі, автомобіль перекинувся.

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