На Волині авто «на бляхах» злетіло з траси і перевернулося. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
Автомобіль на номерах іноземної реєстрації на Волині злетів із дороги та перевернувся.
Автопригода трапилася 4 серпня, - повідомляє Варта 1.
Подія сталася між Володимиром-Волинським та Нововолинськом.
Як повідомляють свідки, автомобіль на іноземній реєстрації їхав з шаленою швидкістю – до 180 км/год. В автомобілі перебувала група молодих людей.
Проїхавши 500 метрів у кюветі, автомобіль перекинувся.
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Автопригода трапилася 4 серпня, - повідомляє Варта 1.
Подія сталася між Володимиром-Волинським та Нововолинськом.
Як повідомляють свідки, автомобіль на іноземній реєстрації їхав з шаленою швидкістю – до 180 км/год. В автомобілі перебувала група молодих людей.
Проїхавши 500 метрів у кюветі, автомобіль перекинувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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