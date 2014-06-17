Жителі Нововолинська ледь не залишилися без води





Про це повідомляє



Для вирішення ситуації, що склалася, утворили групу, яка побувала у керівництва ПрАТ «Волиньобленерго». Під час перемовин вдалося домовитися про реструктуризацію заборгованості до кінця року.



За словами начальника КП «Нововолинськводоканал» Володимира Озімчука, заборгованість населення за електроенергію становить понад 3 мільйони гривень. Окрім цього, нараховано близько 270 тис грн пені. Це надзвичайно великі гроші, як зазначає він, звертаючи увагу на те, що першопричиною накопичення цієї заборгованості є борги населення. Також великий борг мають місцеві підприємства, особливо шахти. Ситуація небезпечна тим, що місто ризикувало залишитись без води.



Окрім невчасої сплати споживачами за воду, чимало втрат несе «Нововолинськводоканал» і від власників незареєстрованих приватних трубопроводів. Із проханням встановити прилади обліку води до користувачів звернувся очільник водоканалу.



Як пояснює директор водоканалу, у вартості 1 куба води врахована вартість електроенергії, що становить аж 60 %. Значну роль також зіграло, зокрема, те, що «Нововолинськводоканал» було від’єднано НКРЕКП, яка, власне, встановлювала тарифи», – зазначає Володимир Озімчук.



«За останніх 6 місяців люди не сплачують коштів, і ми були змушені боротися з цією ситуацією та вжити заходів. З червня по серпнень були створені спеціальні бригади для попередження людей, аби ті погашали борги. Ситуація, що склалася, небезпечна тим, що місто ризикувало залишитись без водопостачання. Ми були вимушені звернутися до «Волиньобленерго» з гарантійним листом для того, щоб реструкторизувати борг. Було прийнято рішення, що насамперед буде проходити погашення поточного нарахування і разом з тим частини заборгованості, яка накопичилася. Наразі триває судовий процес щодо нарахування пені за період несплати, яка складає 270 тисяч гривень, адже штрафні санкції призначили без урахування пільг і субсидій», – роз’яснює юрист КП «Нововолинськводоканал» Анатолій Сех.



Для економії вартості і кількості споживання води потрібна заміна трубопроводів, ділиться думками керівник водоканалу. Для цього проводиться робота з підготовки документації для проведення відповідного тендеру на роботи із заміни водогонів у рамках проекту реконструкції системи водопостачання у Нововолинську, який повинні реалізувати до 2020 року за кредитні кошти під державні гарантії обсягом 6 мільйонів доларів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Несплата місцевими споживачами за послуги КП «Нововолинськводоканал» спровокувала борг за електроенергію перед ПрАТ «Волиньобленерго» обсягом понад 3 мільйони гривень.Про це повідомляє Нововолинськ Для вирішення ситуації, що склалася, утворили групу, яка побувала у керівництва ПрАТ «Волиньобленерго». Під час перемовин вдалося домовитися про реструктуризацію заборгованості до кінця року.За словами начальника КП «Нововолинськводоканал», заборгованість населення за електроенергію становить понад 3 мільйони гривень. Окрім цього, нараховано близько 270 тис грн пені. Це надзвичайно великі гроші, як зазначає він, звертаючи увагу на те, що першопричиною накопичення цієї заборгованості є борги населення. Також великий борг мають місцеві підприємства, особливо шахти. Ситуація небезпечна тим, що місто ризикувало залишитись без води.Окрім невчасої сплати споживачами за воду, чимало втрат несе «Нововолинськводоканал» і від власників незареєстрованих приватних трубопроводів. Із проханням встановити прилади обліку води до користувачів звернувся очільник водоканалу.Як пояснює директор водоканалу, у вартості 1 куба води врахована вартість електроенергії, що становить аж 60 %. Значну роль також зіграло, зокрема, те, що «Нововолинськводоканал» було від’єднано НКРЕКП, яка, власне, встановлювала тарифи», – зазначає Володимир Озімчук.«За останніх 6 місяців люди не сплачують коштів, і ми були змушені боротися з цією ситуацією та вжити заходів. З червня по серпнень були створені спеціальні бригади для попередження людей, аби ті погашали борги. Ситуація, що склалася, небезпечна тим, що місто ризикувало залишитись без водопостачання. Ми були вимушені звернутися до «Волиньобленерго» з гарантійним листом для того, щоб реструкторизувати борг. Було прийнято рішення, що насамперед буде проходити погашення поточного нарахування і разом з тим частини заборгованості, яка накопичилася. Наразі триває судовий процес щодо нарахування пені за період несплати, яка складає 270 тисяч гривень, адже штрафні санкції призначили без урахування пільг і субсидій», – роз’яснює юрист КП «Нововолинськводоканал»Для економії вартості і кількості споживання води потрібна заміна трубопроводів, ділиться думками керівник водоканалу. Для цього проводиться робота з підготовки документації для проведення відповідного тендеру на роботи із заміни водогонів у рамках проекту реконструкції системи водопостачання у Нововолинську, який повинні реалізувати до 2020 року за кредитні кошти під державні гарантії обсягом 6 мільйонів доларів.

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