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Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
У Луцьку гучно триває другий день фестивалю "Бандерштат 2018". На території дійства чекаються музичні гурти, молодь "зависає" на гутірках, а дехто вже вибирає сувеніри, які роз'їдуться із Луцька по усій країні.

На території фесту розкинулося ціле ярмаркове містечко. Купити сувеніри на фестивалі можна на будь-який смак і кишеню. Ціни стартують буквально від десяти гривень.

Чи не найпопулярнішими сувенірами є речі із символікою фесту- футболки, чашки та магніти, розлітаються, немов гарячі пиріжки. Купити футболку можна за 280 гривень.

Також пропонують оригінальні горнятка з написами "БандерMAN" та "БандерWOMАN, які можна придбати за 100 гривень.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Горнята із чорної димленої глини із символікою фесту теж коштують 100 грн, а глиняна турка для кави обійдеться у 200 грн.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Продавці книг кажуть, що найчастіше у них запитують літературу про Волинь або ж місцевих авторів. Популярністю користуються "Століття Якова" Володимира Лиса, за яке правлять 70 гривень, та "На розстанях долі" Івана Корсака, який продають за 120 гривень. Гості фесту залюбки купують і книги з мотивації, художню літературу тощо.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

На території ярмарку по 50 грн продають маски та вушка, які світяться, браслети із натуральних каменів можна купити від 180 гривень.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО


Маленьку ляльку-мотанку можна придбати від 10 гривень, велику - від 50 гривень. Ціни на магніти із патріотичними мотивами стартують від 10 гривень.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Серед екстарвагантних сувенірів, які часто беруть на подарунки -українські комікси. Книги із переобленого паперу вартують від 10 гривень, та найбільшою популярністю користуються "Троє проти зла" (150 грн) та "Хроніки Аптауна" (170 грн).
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Чималий вибір сувенірів для дівчат - оригінальні вінки можна придбати від 90 грн, стрічки в косу - від 100 грн, яскраві обручі для дітей - від 50 грн.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Не бракує на фестивалі й кераміки. Милі горнятка від "Ряба Вош" вартують від 150 грн. Також тут можна придбати ткані косметички по 120 гривень та листівки по 10 грн.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Народні майстри пропонують і вельми цікаві прикраси - вишиту підвіску можна купити за 180 гривень, сережки - за 250, а краватку - за 200. Найбільшою популярністю користуються власне сережи, адже дівчата обирають прикраси для себе, а хлопці купують їх на подарунок коханим.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Також на фестивалі великий вибір ляльок-брошок (від 50 грн), дерев'яних підвісок та брелків (від 200 грн), блокнотів із дерев'яною обкладинкою (20-40 грн). Є навіть іменні вішалки по 50 грн.
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

Серед виробів зі шкіри найширний вибір серед гаманців (від 200 грн) та браслетів (50-70 грн).

Щільні ткані сумки-клатчі із казковими мотивами коштують 180 грн, пенали-косметички - 75 грн, а більші рюкзаки - від 350 грн. В'язані гачком іграшки можна купити за 50-500 грн залежно від розміру.

Для любителів солодощів є пряники "Вітання з Луцька", які вартують 20-40 грн залежно від розміру. Великий асортимент також кованих прикрас, бандан, свищиків, наліпок на одяг тощо.

Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО
Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО





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Теги: Бандерштат, фестиваль, ярмарок, сувенір, від і до
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