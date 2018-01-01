Від і до: які і за скільки сувеніри везуть з «Бандерштату». ФОТО

У Луцьку гучно триває другий день фестивалю "Бандерштат 2018". На території дійства чекаються музичні гурти, молодь "зависає" на гутірках, а дехто вже вибирає сувеніри, які роз'їдуться із Луцька по усій країні.На території фесту розкинулося ціле ярмаркове містечко. Купити сувеніри на фестивалі можна на будь-який смак і кишеню. Ціни стартують буквально від десяти гривень.Чи не найпопулярнішими сувенірами є речі із символікою фесту- футболки, чашки та магніти, розлітаються, немов гарячі пиріжки. Купити футболку можна за 280 гривень.Також пропонують оригінальні горнятка з написами "БандерMAN" та "БандерWOMАN, які можна придбати за 100 гривень.Горнята із чорної димленої глини із символікою фесту теж коштують 100 грн, а глиняна турка для кави обійдеться у 200 грн.Продавці книг кажуть, що найчастіше у них запитують літературу про Волинь або ж місцевих авторів. Популярністю користуються "Століття Якова" Володимира Лиса, за яке правлять 70 гривень, та "На розстанях долі" Івана Корсака, який продають за 120 гривень. Гості фесту залюбки купують і книги з мотивації, художню літературу тощо.На території ярмарку по 50 грн продають маски та вушка, які світяться, браслети із натуральних каменів можна купити від 180 гривень.Маленьку ляльку-мотанку можна придбати від 10 гривень, велику - від 50 гривень. Ціни на магніти із патріотичними мотивами стартують від 10 гривень.Серед екстарвагантних сувенірів, які часто беруть на подарунки -українські комікси. Книги із переобленого паперу вартують від 10 гривень, та найбільшою популярністю користуються "Троє проти зла" (150 грн) та "Хроніки Аптауна" (170 грн).Чималий вибір сувенірів для дівчат - оригінальні вінки можна придбати від 90 грн, стрічки в косу - від 100 грн, яскраві обручі для дітей - від 50 грн.Не бракує на фестивалі й кераміки. Милі горнятка від "Ряба Вош" вартують від 150 грн. Також тут можна придбати ткані косметички по 120 гривень та листівки по 10 грн.Народні майстри пропонують і вельми цікаві прикраси - вишиту підвіску можна купити за 180 гривень, сережки - за 250, а краватку - за 200. Найбільшою популярністю користуються власне сережи, адже дівчата обирають прикраси для себе, а хлопці купують їх на подарунок коханим.Також на фестивалі великий вибір ляльок-брошок (від 50 грн), дерев'яних підвісок та брелків (від 200 грн), блокнотів із дерев'яною обкладинкою (20-40 грн). Є навіть іменні вішалки по 50 грн.Серед виробів зі шкіри найширний вибір серед гаманців (від 200 грн) та браслетів (50-70 грн).Щільні ткані сумки-клатчі із казковими мотивами коштують 180 грн, пенали-косметички - 75 грн, а більші рюкзаки - від 350 грн. В'язані гачком іграшки можна купити за 50-500 грн залежно від розміру.Для любителів солодощів є пряники "Вітання з Луцька", які вартують 20-40 грн залежно від розміру. Великий асортимент також кованих прикрас, бандан, свищиків, наліпок на одяг тощо.