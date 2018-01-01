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Жінка намагалася продати в рабство маму з дитиною. ФОТО

Жінка намагалася продати в рабство маму з дитиною. ФОТО
На Закарпатті затримали жінку, яка намагалася продати дворічного хлопчика та його матір у трудове рабство за 2,5 тисячі доларів.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Закарпаття.

38-річна жителька Мукачева намагалася за 2,5 тисячі доларів продати в трудове рабство для жебракування 2-річного хлопчика та його 39-річну матір, інваліда 3-ї групи.

Сім’я жила в сусідньому будинку зі зловмисницею.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРДу провели спецоперацію та запобігли спробі продажу.

Жінку викрито в момент передачі дитини та затримано в порядку ст. 208 КПК України. За вчинене затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.


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Теги: поліція, рабство
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