Макс Кідрук у Луцьку розповів, що його надихає

Відомий український письменник Макс Кідрук у рамках фестивалю «Бандерштат» розповів, що його надихає. За словами автора, у нього такого немає – він просто дуже любить те, що робить.Про це він розповів 4 серпня.«Коли мене питають чим я надихаюся, я кажу - нічим. Я просто люблю те, що роблю», - зауважив він. Мовляв, коли він прокидається зранку, його голова вже набита ідеями для роботи. Тому, коли він чує від молодих авторів, що у них немає натхнення писати, письменник зауважує, що, можливо, тоді взагалі не варто цього робити. Йому ж навпаки – постійно хочеться писати, писати та писати.Чоловік вважає, що йому просто пощастило займатися єдиною справою в житті, яку він справді любить.