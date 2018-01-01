Відомий український письменник у Луцьку розповів, коли чекати на нову книгу

Відомий український письменник Макс Кідрук на фестивалі «Бандерштат» розповів, що планує наступного року навесні видати збірку оповідань та працює над новим твором.Про це йшлося під час гутріки 4 серпня.Чи не найбільше слухачів цікавило, чи є вже в автора ідеї для наступних книг та на що чекати поціновувачам його творчості. Кідрук відповів, що традиційно розповідає наприкінці про те, чого від нього чекати далі, і сьогоднішня гутірка не стане винятком.«На щастя, в мене історій значно більше, ніж фізично я можу виписати за кілька років», - зауважив автор. Тому на весну він запланував видати збірку оповідань. Туди увійдуть і твори, які вже публікували у різний час, однак автор зауважив, що не хоче нікого обманювати. Тому у збірці, якщо оповідання було опубліковане раніше, про це буде вказано.Окрім того, до збірки увійдуть оповідання, які Кідрук починав писати раніше, та не завершив.Та, за словами автора, це не все, що він готує для своїх прихильників. Кідрук завершив писати попередню книгу в червні, тому вже працює над новою. Слухачів чи не найбільше цікавило питання, чи не буде нова історія продовженням однієї із вже виданих книг. Автор відповів, що вона буде пов’язана із однією із історій.«Я вже маю обкладинку, сюжет», - заінтригував Кідрук.