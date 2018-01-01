Китайського бізнесмена зачарував Луцьк
Сьогодні, 18:16
Директор штаб-квартири компанії «Itel» у Гонконзі Еді Хуан виступив на гутірковій сцені фестивалю «Бандерштат» та розповів, що Луцьк йому дуже сподобався.
Це трапилося 4 серпня.
Компанія «Itel» є одним із спонсорів фестивалю та партнером заходу. Виступ Хуана не був запланований на гутірковій сцені. Однак, прибувши до міста та побувавши на фестивалі, гість захотів поділитися враженням від побаченого.
Чоловік вже 3 місяці в Україні, однак у Луцьку побував вперше. За словами мовця, місто йому дуже сподобалося.
«Луцьк – одне із міст, які мене вразили. Київ більш зайнятий і швидкий, метушливий. Тут я відчуваю природу та релаксую. Це схоже на мій дім», - мовив Хуан. Опісля він продемонстрував лучанам сучасний гаджет, якого ще поки немає в Україні. Однак такий телефон вже розіграли на фестивалі, тож один із гостей дійства став щасливими власником новинки.
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Це трапилося 4 серпня.
Компанія «Itel» є одним із спонсорів фестивалю та партнером заходу. Виступ Хуана не був запланований на гутірковій сцені. Однак, прибувши до міста та побувавши на фестивалі, гість захотів поділитися враженням від побаченого.
Чоловік вже 3 місяці в Україні, однак у Луцьку побував вперше. За словами мовця, місто йому дуже сподобалося.
«Луцьк – одне із міст, які мене вразили. Київ більш зайнятий і швидкий, метушливий. Тут я відчуваю природу та релаксую. Це схоже на мій дім», - мовив Хуан. Опісля він продемонстрував лучанам сучасний гаджет, якого ще поки немає в Україні. Однак такий телефон вже розіграли на фестивалі, тож один із гостей дійства став щасливими власником новинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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