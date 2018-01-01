Китайського бізнесмена зачарував Луцьк

Директор штаб-квартири компанії «Itel» у Гонконзівиступив на гутірковій сцені фестивалю «Бандерштат» та розповів, що Луцьк йому дуже сподобався.Це трапилося 4 серпня.Компанія «Itel» є одним із спонсорів фестивалю та партнером заходу. Виступ Хуана не був запланований на гутірковій сцені. Однак, прибувши до міста та побувавши на фестивалі, гість захотів поділитися враженням від побаченого.Чоловік вже 3 місяці в Україні, однак у Луцьку побував вперше. За словами мовця, місто йому дуже сподобалося.«Луцьк – одне із міст, які мене вразили. Київ більш зайнятий і швидкий, метушливий. Тут я відчуваю природу та релаксую. Це схоже на мій дім», - мовив Хуан. Опісля він продемонстрував лучанам сучасний гаджет, якого ще поки немає в Україні. Однак такий телефон вже розіграли на фестивалі, тож один із гостей дійства став щасливими власником новинки.