«Бандерштатівці» влаштують масштабний вечірній флешмоб





Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".



Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створять слово FREE. Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.



Тож усіх чекають між головною сценою та атракціонами. Просять брати з собою ліхтарики або телефони з ліхтариками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю влаштують патріотичний флешмоб.Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створять слово FREE. Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.Тож усіх чекають між головною сценою та атракціонами. Просять брати з собою ліхтарики або телефони з ліхтариками.

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