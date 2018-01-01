«Бандерштатівці» влаштують масштабний вечірній флешмоб
Сьогодні, 21:39
На завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю влаштують патріотичний флешмоб.
Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".
Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створять слово FREE. Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.
Тож усіх чекають між головною сценою та атракціонами. Просять брати з собою ліхтарики або телефони з ліхтариками.
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Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".
Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створять слово FREE. Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.
Тож усіх чекають між головною сценою та атракціонами. Просять брати з собою ліхтарики або телефони з ліхтариками.
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