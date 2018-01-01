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Тисячі людей і наметів: «Бандерштат-2018» в цифрах

Тисячі людей і наметів: «Бандерштат-2018» в цифрах
На фестиваль українського духу «Бандерштат», що триває в Луцьку, тільки протягом 3-4 серпня завітали 9 з половиною тисяч людей.

Про це повідомили у прес-службі оргкомітету фестивалю.

«На цей момент у нас близько 9500 відвідувачів, майже 2 тисячі наметів», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю влаштують патріотичний флешмоб.

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Теги: Бандерштат, Луцьк, намети
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