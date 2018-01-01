Тисячі людей і наметів: «Бандерштат-2018» в цифрах





Про це повідомили у прес-службі оргкомітету фестивалю.



«На цей момент у нас близько 9500 відвідувачів, майже 2 тисячі наметів», - йдеться у повідомленні.



ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ



Нагадаємо, на завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестиваль українського духу «Бандерштат», що триває в Луцьку, тільки протягом 3-4 серпня завітали 9 з половиною тисяч людей.Про це повідомили у прес-службі оргкомітету фестивалю.«На цей момент у нас близько 9500 відвідувачів, майже 2 тисячі наметів», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, на завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю влаштують патріотичний флешмоб

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію