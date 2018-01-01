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5 серпня на Волині: гортаючи календар

5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає радіоведуча Яся Рамська (на фото).

Також день народження святкують колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб, крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.

Також день народження 5 серпня у екс-футболіста "Волині", найкращого бомбардира клубу Андрія Федецького, керівника обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Андрія Ягенського.

Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.

Бажаємо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку у житті.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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