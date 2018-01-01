5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає радіоведуча Яся Рамська (на фото).
Також день народження святкують колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб, крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.
Також день народження 5 серпня у екс-футболіста "Волині", найкращого бомбардира клубу Андрія Федецького, керівника обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Андрія Ягенського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.
Бажаємо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку у житті.
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Також день народження святкують колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб, крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.
Також день народження 5 серпня у екс-футболіста "Волині", найкращого бомбардира клубу Андрія Федецького, керівника обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Андрія Ягенського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.
Бажаємо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку у житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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