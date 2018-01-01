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На «Бандерштаті» – масштабний «світловий» флешмоб. ВІДЕО

На «Бандерштаті» – масштабний «світловий» флешмоб. ВІДЕО
На завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю влаштували патріотичний флешмоб.

Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".

Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створили слово FREE за допомогою телефонів та ліхтариків, які тримали в руках.

Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.

"Виглядає неймовірно", - пишуть на сайті "Бандерштату".


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Теги: Бандерштат, Луцьк, флешмоб
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