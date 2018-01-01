На «Бандерштаті» – масштабний «світловий» флешмоб. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".



Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створили слово FREE за допомогою телефонів та ліхтариків, які тримали в руках.



Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.



"Виглядає неймовірно", - пишуть на сайті "Бандерштату".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На завершення другого дня "Бандерштату" біля головної сцени фестивалю влаштували патріотичний флешмоб.Про це повідомляє прес-служба "Бандерштату".Так, 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створили слово FREE за допомогою телефонів та ліхтариків, які тримали в руках.Це своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами."Виглядає неймовірно", - пишуть на сайті "Бандерштату".

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