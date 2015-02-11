Дешеві фрукти і дорогий хліб: як погода вплине на ціни в Україні. ВІДЕО





Спека та дощі вплинули на врожай і ціни продуктів

погано зійшла пшениця, а внаслідок дощів поля стали недоступними і швидко вкрилися бур’яном, ідеться в сюжеті



Подекуди пшеничні стебла не виросли навіть до половини своєї норми, а бур’ян просто височіє над зерновими. Фермери кажуть, що за таких умов навіть молотити немає чого. Через примхи погоди врожай зернових прогнозують на 10% нижчим, ніж торік. Врожаю не лише менше – він ще й гіршої якості. "Це хвороби, це наліт, це грибки – звичайно, через дощі", - каже керівник волинського фермерського господарства Валерій Діброва.



Погода - ворог номер один вітчизняних аграріїв. Через примхи погоди урожай зернових прогнозують на 10% нижчим ніж торік. Вартість сала та м'яса до борщу теж залежить від урожаю зернових. Фрукти і ягоди – от, що добре вродило. Щоправда, продавці жаліються на брак покупців.



Пшениця не вродила по всій Європі. Експерти прогнозують, що наслідки цього відчують і споживачі. "Може скластися така ситуація, до завершення маркетингового року буде не вистачати продовольчого якісного зерна. Це не означає, що не буде борошна, хліба – але якість цих продуктів може страждати. Якщо не вистачає якісного зерна, починають молотити неякісне", - пояснив Всеволод Степанюк.



Про вартість каструлі борщу говорити ще рано – все залежить від погоди восени. Але основні тенденції, з огляду на власні грядки, Софія Володимирівна вже визначила. "Буряк, моркву пересівали два рази – нічого не зійшло. Звичайно, подорожчає", - впевнена вона. Вартість сала та м’яса до борщу теж залежить від урожаю зернових, але там стрімкого зростання поки що не прогнозують – тваринам, імовірно, змінять меню. А от що точно вродило гарно – це фрукти і ягоди. Щоправда, продавці жаліються на брак покупців. "Збуту немає, у людей грошей нема, продати важко, але ми раді, що вродило", - кажуть вони.



Висока врожайність не означає високі прибутки і для фермерів, бо через високий урожай переробні заводи тримають низьку ціну. "Собівартість яблука 3-4 гривні, якщо здавати по гривні, то це прямий збиток для фермера", - пояснює директор фермерського господарства В’ячеслав Тодосійчук. Що може порадувати в такій ситуації – це погода, бо синоптики обіцяють ще півтора місяця літа – не спекотного, а теплого, комфортного літа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аграрії називають цьогорічну погоду влітку головним своїм ворогом.Спека та дощі вплинули на врожай і ціни продуктівпогано зійшла пшениця, а внаслідок дощів поля стали недоступними і швидко вкрилися бур’яном, ідеться в сюжеті ТСН.19:30 Подекуди пшеничні стебла не виросли навіть до половини своєї норми, а бур’ян просто височіє над зерновими. Фермери кажуть, що за таких умов навіть молотити немає чого. Через примхи погоди врожай зернових прогнозують на 10% нижчим, ніж торік. Врожаю не лише менше – він ще й гіршої якості. "Це хвороби, це наліт, це грибки – звичайно, через дощі", - каже керівник волинського фермерського господарстваПогода - ворог номер один вітчизняних аграріїв. Через примхи погоди урожай зернових прогнозують на 10% нижчим ніж торік. Вартість сала та м'яса до борщу теж залежить від урожаю зернових. Фрукти і ягоди – от, що добре вродило. Щоправда, продавці жаліються на брак покупців.Пшениця не вродила по всій Європі. Експерти прогнозують, що наслідки цього відчують і споживачі. "Може скластися така ситуація, до завершення маркетингового року буде не вистачати продовольчого якісного зерна. Це не означає, що не буде борошна, хліба – але якість цих продуктів може страждати. Якщо не вистачає якісного зерна, починають молотити неякісне", - пояснивПро вартість каструлі борщу говорити ще рано – все залежить від погоди восени. Але основні тенденції, з огляду на власні грядки,вже визначила. "Буряк, моркву пересівали два рази – нічого не зійшло. Звичайно, подорожчає", - впевнена вона. Вартість сала та м’яса до борщу теж залежить від урожаю зернових, але там стрімкого зростання поки що не прогнозують – тваринам, імовірно, змінять меню. А от що точно вродило гарно – це фрукти і ягоди. Щоправда, продавці жаліються на брак покупців. "Збуту немає, у людей грошей нема, продати важко, але ми раді, що вродило", - кажуть вони.Висока врожайність не означає високі прибутки і для фермерів, бо через високий урожай переробні заводи тримають низьку ціну. "Собівартість яблука 3-4 гривні, якщо здавати по гривні, то це прямий збиток для фермера", - пояснює директор фермерського господарства. Що може порадувати в такій ситуації – це погода, бо синоптики обіцяють ще півтора місяця літа – не спекотного, а теплого, комфортного літа.

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