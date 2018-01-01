Спека відступає: синоптики нарешті прогнозують прохолоду

З понеділка, 6 серпня, у західних, північних областях та подекуди у центрі України спека послабне до +23+27 градусів.Про це повідомляє у Facebook синоптикВодночас, каже вона, в Європі, зокрема в Іспанії, Франції, Португалії і практично по всьому півдню, спекотна погода збережеться. «Там й надалі - пекло пекельне», - зазначає Діденко.У неділю, 5 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у західних, північних і подекуди в центральних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°. У Києві вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.