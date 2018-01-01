Був дуже гарячий і незвичний виступ, - лідер гурту «Тартак» про концерт на «Бандерштаті»
Сьогодні, 10:01
Лідер групи "Тартак" Олександр Положинський поділився враженнями від виступу на «Бандерштаті 2018».
Про це він написав на сторінці у facebook.
"Вчора, на Бандерштаті, був дуже теплий, я б навіть сказав - гарячий, але доволі незвичний за програмою, як для хедлайнерського її варіанту, виступ. По-перше, ми заграли дев‘ять (а це три чверті) пісень з нового альбому «АнТАРТАКтида. Частина Друга». По-друге, ми не заграли жодної з цих ліричних і майже ліричних пісень, які завжди вдячно сприймаються публікою: Буча-Чака; Понад Хмарами; Стільникове Кохання; Я Не Знаю; Ти Дуже Гарна; Я Не Один; Ілюзія; Просто Ніжно Так. ...
Приймали на надзвичайно добре, ми вже отримали безліч схвальних відгуків та подяк, а Сергій Мартинюк - арт-директор фестивалю - сказав, що, на його думку, це найемоційніший виступ Тартака за всю історію Бандерштату", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створили слово FREE за допомогою телефонів та ліхтариків, які тримали в руках. Це була своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.
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Про це він написав на сторінці у facebook.
"Вчора, на Бандерштаті, був дуже теплий, я б навіть сказав - гарячий, але доволі незвичний за програмою, як для хедлайнерського її варіанту, виступ. По-перше, ми заграли дев‘ять (а це три чверті) пісень з нового альбому «АнТАРТАКтида. Частина Друга». По-друге, ми не заграли жодної з цих ліричних і майже ліричних пісень, які завжди вдячно сприймаються публікою: Буча-Чака; Понад Хмарами; Стільникове Кохання; Я Не Знаю; Ти Дуже Гарна; Я Не Один; Ілюзія; Просто Ніжно Так. ...
Приймали на надзвичайно добре, ми вже отримали безліч схвальних відгуків та подяк, а Сергій Мартинюк - арт-директор фестивалю - сказав, що, на його думку, це найемоційніший виступ Тартака за всю історію Бандерштату", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створили слово FREE за допомогою телефонів та ліхтариків, які тримали в руках. Це була своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.
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