Був дуже гарячий і незвичний виступ, - лідер гурту «Тартак» про концерт на «Бандерштаті»

Олександр Положинський поділився враженнями від виступу на «Бандерштаті 2018».



Про це він написав на сторінці у



"Вчора, на Бандерштаті, був дуже теплий, я б навіть сказав - гарячий, але доволі незвичний за програмою, як для хедлайнерського її варіанту, виступ. По-перше, ми заграли дев‘ять (а це три чверті) пісень з нового альбому «АнТАРТАКтида. Частина Друга». По-друге, ми не заграли жодної з цих ліричних і майже ліричних пісень, які завжди вдячно сприймаються публікою: Буча-Чака; Понад Хмарами; Стільникове Кохання; Я Не Знаю; Ти Дуже Гарна; Я Не Один; Ілюзія; Просто Ніжно Так. ...



Приймали на надзвичайно добре, ми вже отримали безліч схвальних відгуків та подяк, а Сергій Мартинюк - арт-директор фестивалю - сказав, що, на його думку, це найемоційніший виступ Тартака за всю історію Бандерштату", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер групи "Тартак"поділився враженнями від виступу на «Бандерштаті 2018».Про це він написав на сторінці у facebook "Вчора, на Бандерштаті, був дуже теплий, я б навіть сказав - гарячий, але доволі незвичний за програмою, як для хедлайнерського її варіанту, виступ. По-перше, ми заграли дев‘ять (а це три чверті) пісень з нового альбому «АнТАРТАКтида. Частина Друга». По-друге, ми не заграли жодної з цих ліричних і майже ліричних пісень, які завжди вдячно сприймаються публікою: Буча-Чака; Понад Хмарами; Стільникове Кохання; Я Не Знаю; Ти Дуже Гарна; Я Не Один; Ілюзія; Просто Ніжно Так. ...Приймали на надзвичайно добре, ми вже отримали безліч схвальних відгуків та подяк, а Сергій Мартинюк - арт-директор фестивалю - сказав, що, на його думку, це найемоційніший виступ Тартака за всю історію Бандерштату", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що 4 серпня о 22:30 перед виступом гурту "Тартак" "бандерштатівці" створили слово FREE за допомогою телефонів та ліхтариків, які тримали в руках . Це була своєрідна підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за гратами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію