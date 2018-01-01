Не уявляю себе в цивільному житті, - військовий з 14-ої бригади

27-річний військовий, який служить у 14-ій окремій механізованій бригаді розповів про свою службу і поділився спогадами про цивільне життя.До цього, на початку війни, він мав досвід служби у різних військових частинах і навіть повернувся в цивільне життя. Втім, не знайшов себе там, відверто розповідає чоловік, - йдеться на сторінці у facebook "14 окрема механізована бригада"."У 2014 році я був призваний до війська по мобілізації. Служив у 24-ій окремій механізованій бригаді, згодом у 53-ій. Демобілізувавшись, пробув удома трохи більше, ніж півроку. Знайшов роботу, непогано заробляв, але відчував себе, що називається, не в своїй тарілці. Тож, не довго думаючи, пішов у військкомат. І призвався у нашу 14 окрему механізовану бригаду оперативного командування "Захід", яка стала для мене рідною. Так, напевно, мало бути, - розмірковує солдат Валько.Через 10 місяців у нього завершується строк контракту. Втім, він уже зараз чітко знає, що робитиме далі – продовжуватиме службу."Напевно, уже не зможу без війська... А якщо серйозно, то вже не уявляю себе в цивільному житті, не знаходжу там для себе місця. Тож до перемоги служитиму точно, бо всі ми тут – заради неї, та й, зрештою, звик доводити до завершення справи, за які беруся. І хоча далеко наперед не варто забігати, думаю, хотів би продовжувати службу й після перемоги. Знаєте, армія змінює людей… Мене особисто змінила на краще, особливо, за «крайніх» 2 роки..", - ділиться роздумами Юрій Валько.