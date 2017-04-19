На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки
Сьогодні, 11:16
В пункт пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, українець перевозив в автомобілі Volkswagen польської реєстрації пневматичні гвинтівки.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, під час прикордонно-митного огляду іномарки в багажному відділенні авто серед особистих речей українця правоохоронці виявили дві пневматичні гвинтівок калібру 5,5 мм з надписом на стволі «Designed Germany Kandar Model В3-3».
Зброю та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» передано представникам Нацполіції.
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Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, під час прикордонно-митного огляду іномарки в багажному відділенні авто серед особистих речей українця правоохоронці виявили дві пневматичні гвинтівок калібру 5,5 мм з надписом на стволі «Designed Germany Kandar Model В3-3».
Зброю та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» передано представникам Нацполіції.
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