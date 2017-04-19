На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки





Про це інформує



Так, під час прикордонно-митного огляду іномарки в багажному відділенні авто серед особистих речей українця правоохоронці виявили дві пневматичні гвинтівок калібру 5,5 мм з надписом на стволі «Designed Germany Kandar Model В3-3».



Зброю та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» передано представникам Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункт пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, українець перевозив в автомобілі Volkswagen польської реєстрації пневматичні гвинтівки.Про це інформує Держприкордонслужба України.Так, під час прикордонно-митного огляду іномарки в багажному відділенні авто серед особистих речей українця правоохоронці виявили дві пневматичні гвинтівок калібру 5,5 мм з надписом на стволі «Designed Germany Kandar Model В3-3».Зброю та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» передано представникам Нацполіції.

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