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На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки

На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки
В пункт пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, українець перевозив в автомобілі Volkswagen польської реєстрації пневматичні гвинтівки.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

Так, під час прикордонно-митного огляду іномарки в багажному відділенні авто серед особистих речей українця правоохоронці виявили дві пневматичні гвинтівок калібру 5,5 мм з надписом на стволі «Designed Germany Kandar Model В3-3».

Зброю та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» передано представникам Нацполіції.

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Теги: Ягодин, зброя
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