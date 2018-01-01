Синоптики попереджають про грози в Україні у неділю, 5 серпня.Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-центр ДСНС."За даними УкрГідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози", - йдеться у повідомлені.По Київській області метеорологи також прогнозують грози у неділю.До того ж синоптики попереджають про підйом води на Волині."5 серпня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується підйом рівнів води на 0,1 - 0,5 м над рівнями. Місцями можливий початковий вихід води на заплаву", - зазначили у відомстві.