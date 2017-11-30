Півдороги «заліпав» в телефоні: на Волині скаржаться на водія маршрутки. ВІДЕО





Про це написала у facebook-групі Halyna Drozd.



Жінка зазначила, що на жаль, не записала номер маршрутного таксі.



"На зауваження про користування телефоном за кермом я отримала відповідь «можеш вийти»...



А потім читаємо різні пости про ДТП за участю маршруток: «водій був тверезий, в крові нічого не знайдено.» «не справився з керуванням»

Та ясне діло, що не справився, якщо він в телефоні заліпав півдороги", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водій маршрутного автобусу, який прямував на Шацьк, за кермом довгий час користувався мобільним телефоном. А на зауваження від пасажирів не реагував.Про це написала у facebook-групі АвтоАндони Луцька Жінка зазначила, що на жаль, не записала номер маршрутного таксі."На зауваження про користування телефоном за кермом я отримала відповідь «можеш вийти»...А потім читаємо різні пости про ДТП за участю маршруток: «водій був тверезий, в крові нічого не знайдено.» «не справився з керуванням»Та ясне діло, що не справився, якщо він в телефоні заліпав півдороги", - йдеться у дописі.

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