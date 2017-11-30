Півдороги «заліпав» в телефоні: на Волині скаржаться на водія маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
На Волині водій маршрутного автобусу, який прямував на Шацьк, за кермом довгий час користувався мобільним телефоном. А на зауваження від пасажирів не реагував.
Про це написала у facebook-групі АвтоАндони Луцька Halyna Drozd.
Жінка зазначила, що на жаль, не записала номер маршрутного таксі.
"На зауваження про користування телефоном за кермом я отримала відповідь «можеш вийти»...
А потім читаємо різні пости про ДТП за участю маршруток: «водій був тверезий, в крові нічого не знайдено.» «не справився з керуванням»
Та ясне діло, що не справився, якщо він в телефоні заліпав півдороги", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала у facebook-групі АвтоАндони Луцька Halyna Drozd.
Жінка зазначила, що на жаль, не записала номер маршрутного таксі.
"На зауваження про користування телефоном за кермом я отримала відповідь «можеш вийти»...
А потім читаємо різні пости про ДТП за участю маршруток: «водій був тверезий, в крові нічого не знайдено.» «не справився з керуванням»
Та ясне діло, що не справився, якщо він в телефоні заліпав півдороги", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Синоптики попереджають про грози
Сьогодні, 12:28
Півдороги «заліпав» в телефоні: на Волині скаржаться на водія маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки
Сьогодні, 11:16
На Волині «ворожка» видурила в дівчини гроші та прикраси
Сьогодні, 11:02