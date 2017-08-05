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Країни Європи накрила аномальна спека

Країни Європи накрила аномальна спека
Європу накрила аномальна спека.

Зокрема, у багатьох районах Німеччини температура вже перевищує показники в +35 градусів, передає в неділю, 5 серпня, агентство Сіньхуа, - пише Корреспондент.

Зокрема зазначено, що спека вже призвела до лісових пожеж і зниження рівня води в річках. Крім того, очікується, що посуха стане причиною зменшення врожаїв.

Метеорологічна служба Німеччини підтвердила, що липень 2018 року побив температурний рекорд і став найспекотнішим місяцем у Німеччині з 1881 року. Що стосується рекорду сумарної тривалості сонячного сяйва, то в липні 2018 року вона становила 305 годин, на другому місці з 1951 року.

Згідно із прогнозами, у серпні спека не відступить.

Нагадаємо, від спеки страждають і інші країни Європи. Так, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47, а у Франції через аномально спекотну погоду довелося зупинити роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

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Теги: спека, Європа
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