Країни Європи накрила аномальна спека





Зокрема, у багатьох районах Німеччини температура вже перевищує показники в +35 градусів, передає в неділю, 5 серпня, агентство Сіньхуа, - пише



Зокрема зазначено, що спека вже призвела до лісових пожеж і зниження рівня води в річках. Крім того, очікується, що посуха стане причиною зменшення врожаїв.



Метеорологічна служба Німеччини підтвердила, що липень 2018 року побив температурний рекорд і став найспекотнішим місяцем у Німеччині з 1881 року. Що стосується рекорду сумарної тривалості сонячного сяйва, то в липні 2018 року вона становила 305 годин, на другому місці з 1951 року.



Згідно із прогнозами, у серпні спека не відступить.



Нагадаємо, від спеки страждають і інші країни Європи. Так, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47, а у Франції через аномально спекотну погоду довелося зупинити роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європу накрила аномальна спека.Зокрема, у багатьох районах Німеччини температура вже перевищує показники в +35 градусів, передає в неділю, 5 серпня, агентство Сіньхуа, - пише Корреспондент Зокрема зазначено, що спека вже призвела до лісових пожеж і зниження рівня води в річках. Крім того, очікується, що посуха стане причиною зменшення врожаїв.Метеорологічна служба Німеччини підтвердила, що липень 2018 року побив температурний рекорд і став найспекотнішим місяцем у Німеччині з 1881 року. Що стосується рекорду сумарної тривалості сонячного сяйва, то в липні 2018 року вона становила 305 годин, на другому місці з 1951 року.Згідно із прогнозами, у серпні спека не відступить.Нагадаємо, від спеки страждають і інші країни Європи. Так, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47, а у Франції через аномально спекотну погоду довелося зупинити роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію