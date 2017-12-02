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На Волині поліцейські знайшли 20 літрів самогонки і вилили на землю

На Волині поліцейські знайшли 20 літрів самогонки і вилили на землю
На Волині поліція на території Великоглушанської сільської ради зафксувала 10 адмінправопорушень, які стосуються самогоноваріння.

Загалом дільничні виявили 20 літрів самогону та близько 100 літрів самогонної закваски. Самогон та брагу поліція знищила шляхом виливання на землю, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Стосовно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).

Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: самогон, поліція
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