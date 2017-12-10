Жінка і четверо дітей ночували в кущах: на Волині п'яний чоловік вигнав з хати співмешканку

В одному із сіл Турійського району п'ний чоловік вигнав з будинку жінку з дітьми ночувати на вулицю.Про це інформує Турійське відділення поліції.Так, на минулому тижні до поліції звернувся Маковичівський сільський голова, який повідомив про те, що жінка через конфлікти в сім'ї ночувала разом зі своїми дітьми, 2-ох, 5-ти, 10-ти та 12-ти років, просто неба.Правоохоронці встановили, що напередодні між 31-річною жінкою та її 33-річним співмешканцем після вживання алкогольних напоїв на грунті ревнощів виник конфлікт, під час якого співмешканець вигнав жінку з дому.Жінка заснула у кущах, а діти були поруч з нею. Поліція спільно зі службою у справах дітей району матір та її чотирьох дітей направила до районної лікарні з метою обстеження стану здоров’я дітей. Дітей направили у притулок.Чоловіка притягнуть до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства. Санкція статі передбачає, зокрема, адміністративний арешт до семи діб.Жінку за неналежне виховання дітей притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП «Невиконання обов’язків щодо виховання дітей», санкція статті, зокрема, передбачає штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Наразі вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав відносно дітей.